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حبس صاحب محل أدوات كهربائية بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات بالمعصرة

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:02 م
حبس صاحب محل أدوات كهربائية بتهمة حيازة أسلحة نارية ومخدرات بالمعصرة سلاح نارى- أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس صاحب محل أدوات كهربائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة.

 

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة بإشراف المقدم هانى الحداد، رئيس المباحث تفيد قيام "ح.ا" 41 سنة، صاحب محل أدوات كهربائية، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما "سرقة"، بمزاولة نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه، أثناء استقلاله سيارة ملاكى، منتهية التراخيص، وبفحص السيارة المضبوطة تبين وجود لحام دائري حول موضع ترقيم شاسيه السيارة، وضبط بحوزته 2 بندقية خرطوش عيار 12مم، وطلقتين من ذات العيار، و طبنجة صوت معدلة عيار "9 مم"، و150 قرص مخدر، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 70 جراما، هاتف محمول، مبلغ مالى 7820 جنيها.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والطلقات والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول، للاتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.


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