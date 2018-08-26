حازم الببلاوى يهنئ مصطفى مدبولى برئاسة الحكومة.. ويشيد بجهود الوزارة

كتبت هند مختار

هنأ الدكتور حازم الببلاوى ، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، بتوليه منصب رئيس الوزراء .

وأشاد "الببلاوى" عقب لقائه رئيس الوزراء بجهود الحكومة متمنيا التوفيق لها في عملها .

كان رئيس الوزراء، قد التقى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحمد فريد، رئيس البورصة ، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع والمستثمرين والاستثمارات الجديدة، أعقب ذلك لقاء الدكتور حازم الببلاوى.