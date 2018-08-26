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حازم الببلاوى يهنئ مصطفى مدبولى برئاسة الحكومة.. ويشيد بجهود الوزارة

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:11 م
حازم الببلاوى يهنئ مصطفى مدبولى برئاسة الحكومة.. ويشيد بجهود الوزارة الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر الأسبق
كتبت هند مختار
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هنأ الدكتور حازم الببلاوى ، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، بتوليه منصب رئيس الوزراء . 

وأشاد "الببلاوى" عقب لقائه رئيس الوزراء بجهود الحكومة متمنيا التوفيق لها في عملها .

كان رئيس الوزراء، قد التقى الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحمد فريد، رئيس البورصة ، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع والمستثمرين والاستثمارات الجديدة، أعقب ذلك لقاء الدكتور حازم الببلاوى. 

 

 

 


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