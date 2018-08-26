جامعة بنى سويف تخصص ملفا طبيا لكل طالب حتى انتهاء دراسته

وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء ملف صحى لكل طالب من الطلاب الجدد يصاحبه طوال فترة دراسته بالجامعة.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم إدارة الجامعة ومركز التعليم المفتوح والمطبعة لتهنئة العاملين بعيد الأضحى المبارك، وكذلك الإدارة الطبية بكلية الحقوق لمتابعة اجراءات توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد .

وأوضح منصور حسن أن الكشف الطبى سوف يستمر بكليات الطب البشرى والأسنان والهندسة والتمريض والطب البيطرى والعلاج الطبيعى حتى يوم 30 اغسطس ، بينما تبدأ كليات التربية ورياض الأطفال والدراسات الاقتصادية والإعلام والألسن فى الثانى من سبتمر ويستمر حتى السادس من ذات الشهر ، وتبدأ كليات العلوم وعلوم الارض وعلوم الملاحة والفضاء والحاسبات والفنون والتجارة فى التاسع من سبتمبر وتستمر حتى الثالث عشر .

وأضاف حسن ان كليات الآداب والسياحة وعلوم ذوى الاحتياجات والحقوق والتعليم الصناعى والزراعة والخدمة الاجتماعية سوف تبدأفى السادس عشر من ذات الشهر وتستمر حتى عشرين سبتمر ، كما تم تخصيص موعد للطلاب المتخلفين ويبدأ من الثالث والعشرون وحتى السابع والعشرين من ذات الشهر .

وأشار حسن الى انه سيتم الكشف الطبى على الطلاب بمدرجات كلية الحقوق ويبدأ من الساعة 9 صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً ،و يجب على الطلاب المتقدمين للكشف الطبى إبراز إثبات الشخصية مع استمارة الكشف الطبى، بالاضافة الى انه من المقرر إجراء تحليل فيروس ( سى ) على الطلبة والطالبات عقب قبولهم بالجامعة للعام الدراسى 2018/2019 اجبارى و بالمجان وذلك فى إطار مشروع الرعاية الصحية للطلاب للقضاء على فيروس سى .