تموين أسيوط : تحرير 256 مخالفة تموينية وضبط طن لحوم غير صالحة

أسيوط ضحا صالح

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط انه تنفيذا لخطة ضبط الاسعار ومحاربة تجار السوق السوداء وكافة انواع الغش التجارى تم ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى وتحرير 256 مخالفة تموينية خلال عدة حملات تموينية استهدفت المحال والاسواق والمخابز ومستودعات الوقود بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ومباحث التموين

وأشار محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط انه تم تحرير 256 مخالفة تموينية خلال عدة حملات مكبرة مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط طن لحوم ومشتقات اللحوم واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى بالاضافة الى ضبط كميات كبيرة من السكر ناقص الوزن والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومخالفات المخابز ومستودعات الوقود والبوتاجاز .

مضيفا ان الحملات تمكنت من تحرير مخالفات لعدد من المخابز تنوعت ما بين عدم نظافة أدوات العجن وعدم وجود ميزان حساس وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم تسليم بون صرف خبز للمواطنين وتم التحفض على المضبوطات على ذمة تصرف النيابة وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بالوقائع وإعترفوا بصحتها حيث نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 10 لسنة 1966.

تجدر الاشارة إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء http://shakwa.eg وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) بمجلس الوزراء او خط هيئة الرقابة الادارية ( 15333 ) او خط غرفة عمليات المحافظة ( 2325369 / 088) لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .