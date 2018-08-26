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تعرف علي مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد لجميع الكليات جامعة أسيوط

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:36 م
تعرف علي مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد لجميع الكليات جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لها والتي من المقرر لها أن تبدأ يوم الأحد 2 سبتمبر المقبل والممتدة حتى 20 من الشهر ذاته، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على الطلاب وأولياء أمورهم إجراءات الكشف في هدوء وانتظام.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن بداية الكشف الطبي لطلاب كليتي الطب وطب الأسنان يوم  الأحد 2/9، ويوم الاثنين 3/9 لطلاب كليتي الصيدلة والهندسة ، وتحديد يوم 4/9 لطلاب كليتي الطب البيطري والحاسبات والمعلومات ،ويوم 5/9 لطلاب كلية التجارة ،وتحديد يوم 6/9 لطلاب كليتي العلوم والتربية النوعية ، وتم تحديد يوم 9/9 لطلاب كلية الآداب ،ويوم الاثنين 10/9 لطلاب كلية الخدمة الاجتماعية.
 
أما طلاب كلية  الحقوق فمقرر لهم يوم الثلاثاء 11/9،وكلية التربية بأسيوط "شعبة عامة "يوم الأربعاء 12/9،أما طلاب باقي شعب كلية التربية فمقرر لهم  الخميس 13/9 ، وتحديد يوم 16/9 لطلاب كليتي التربية الرياضية ولطلاب معهد دراسات معهد السكر ، ويوم 17/9 لطلاب كليتي فنون الجميلة ورياض الأطفال ،كما تم تحديد يوم الثلاثاء 18/9 لطلاب كليتي الزراعة وكلية التمريض ،ويوم الأربعاء 19/9 لطلاب معهد الفني للتمريض .
 
ويوم الخميس 20/9  فتم تخصصية لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبي من جميع الكليات ،وذلك جميعهم بمبنى الإدارة الطبية.

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