تعرف على عمل "أبو حمزة المصرى" رجل النساء ..قبل تحوله للإرهاب

كتبت رباب فتحى

ربما لا يرغب "أبو حمزة المصرى" الداعية البريطانى من أصول مصرية السجين فى الولايات المتحدة، فى الكشف عما كان يفعله قبل أن يصبح داعية كراهية وداعم للإرهاب، فهناك سنوات طويلة فى تاريخه ظلت قيد السرية، وأغلب الظن لم يكن ليرغب الداعية فى الكشف عن تلك "الفترة المظلمة" لاسيما بين مؤيديه المتشددين، حيث كان يعمل حارسا لنوادى تعر فى لندن.

وكشف جان أجيوس، وهو أحد أشهر بارونات نوادى التعر فى لندن فى تصريحات خاصة لصحيفة "صنداى تايمز" البريطانية مدى الفجور الذى أحاط بـ "الواعظ الكاذب" بعد وصوله إلى المملكة المتحدة قبل 40 عاما.

وأوضحت الصحيفة أن أجيوس المولود فى مالطا، كان يمتلك فى الماضى أكثر من ميل مربع فى منطقة سوهو بلندن الشهيرة بنوادى الموسيقى والمطاعم والحياة الليلية، حيث كان يمتلك نوادى "فينوس رومز" و"ميستيك"، تلك النوادى التى كانت تفتخر بأن "النادلات ودودات عاريات الصدر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على خلفية تعاطى المخدرات ودعارة مزعومة ، شق أبو حمزة طريقه ليصبح حارسا شخصيا لأجيوس.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العالم كان بعيد كل البعد عن الموقف المناهض للغرب الذى سيتبناه فيما بعد فى رحلته ليصبح الإرهابى الأكثر شهرة فى بريطانيا.