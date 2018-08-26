تعرف على إجراءات تعيين العُمد ومشايخ البلد فى القرى والنجوع

كتب محمود عبد الراضى

فى حالة خلو عمدية أو شياخة يتم الإعلان عن ذلك بمعرفة مديرية الأمن المختصة بمقر العمدية أو الشياخة ويتم تقديم طلب على النموذج المعد لذلك مدير الأمن بالنسبة للعمدة ولمأمور المركز بالنسبة للشيخ.

يتم فحص الطلبات بمعرفة لجنة فحص الطلبات بالمديرية برئاسة نائب مدير الأمن.

يتم الفصل فى طلب المظلم فى خلال شهر من تقديمه. تعرض الطلبات المستوفاة طبقا لما نص على القانون رقم (8 5) لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 1994 على لجنة العمد والمشايخ بمديريات الأمن برئاسة ا مدير الأمن وبعضويتها أحد رؤساء النيابة وأقدم عدد (2) من عمد المركز.

وتتولى الإدارة العامة للشئون الإدارية فحص طلبات المتقدمين والعرض على اللجنة العليا لتعيين أحد العمد المتقدمين ويصدر قرار التعيين من وزير الداخلية.

تقوم الإدارة بفحص طلبات المتقدمين للشياخة والذين يتم تعيينهم بمعرفة لجنة العمد والمشايخ بمديريات الأمن للعرض على وزير الداخلية لاعتماد قرار تعيينهم (تفويض بالاختصاص لمساعد الوزير للشئون الإدارية).

يتم تسليم العمدة شهادة التعيين موقعا عليها من وزير الداخلية وشهادة تعيين الشيخ موقعا عليها من مدير الأمن.

يتم صرف مكافأة شهرية قدرها 150 جنيها للعمدة و75 جنيها للشيخ.

مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمسة سنوات من تاريخ تعيينه قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى.