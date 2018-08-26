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الأحد، 26 أغسطس 2018 12:30 م
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تحرير 998 مخالفة مرورية وضبط سيارة مبلغ بسرقتها فى البحيرة

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:25 ص
تحرير 998 مخالفة مرورية وضبط سيارة مبلغ بسرقتها فى البحيرة حملات مروريه-ارشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة عن ضبط محمود .خ.ز 30 سنة عاطل ومقيم الوسطانية مركز كفر الدوار في قضية إدارى مركز كفر الدوار "قتل عمد"، كما تم ضبط سيارة  رقم ب ل م 2784 ماركة شيفرولية  " دبابة " حمراء اللون بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها.
 
كما تم تحرير 998 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 535 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.
 
 
 

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