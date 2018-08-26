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تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة حديد كوبرى إمبابة 15 يوما

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:19 ص
تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة حديد كوبرى إمبابة 15 يوما سرقة- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة حديد كوبرى إمبابة وبيعه لتجار الخردة .

فيما تواصل نيابة بولاق أبو العلا الجزئية بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، تحقيقاتها مع المتهمين فى واقعة  سرقة مواسير وحديد من كوبري إمبابة، وبيعه لتجار الخردة، لبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه، حيث كلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين، وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه. 
 
تعود تفاصيل القضية عندما، ألقى رجال مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أثناء تفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، القبض على كل من "سامح أ م" 33 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 14213 لسنة 2009 "مشاجرة، ضرب"، والمحكوم عليه فى 5 أحكام حبس جزئي "مخدرات، إتلاف، إيصال أمانة، جنحة مباشرة" بإجمالى حبس 6 سنوات وشهر، و"كريم م ح" 18 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "سرقة"، و"أحمد م إ" 21 سنة، عاطل، وبحوزتهم 24 ماسورة حديدية.
 
وبمناقشتهم اعترفوا بسرقتها من أعلي كوبري إمبابة، بمنطقة روض الفرج بأسلوب "المغافلة"، وأمكن التوصل إلي المجني عليه مقاول إنشاءات، والقائم بأعمال التجديدات بكوبري إمبابة، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق. 
 

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