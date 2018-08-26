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تجديد حبس قاتل طفليه بالدقهلية 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:35 م
تجديد حبس قاتل طفليه بالدقهلية 15 يوما على ذمة التحقيقات الطفلان المجنى عليهما
الدقهلية شريف الديب
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أمر قاضى المعارضات لمحكمة دكرنس الابتدائية بشمال الدقهلية بحبس محمود نظمى السيد المتهم بقتل طفليه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهم محمود نظمى السيد والد الطفلين محمد وريان، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة تضليل العدالة، كما واجهت المتهم بجميع دلائل إدانته والفيديوهات المسجلة له بمحطة البنزين والتى وصلت إلى 32 فيديو، وتفاصيل مكالمته لزوجته (أم الأولاد) الصادرة من تليفونه المحمول بمحافظة دمياط.

 

واعتراف المتهم تفصيليا بارتكاب الواقعة وقام بتمثيل الجريمة بمكان حدوثه .

 

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمى السيد مزارع ومقيم منطقة البحر الجديد فى المدينة باختطاف طفليه محمود وريان فى أثناء وجودهما معه بالملاهى الكائنة فى المنطقة، فى أول أيام عيد الأضحى.

 

و على انتقلت المباحث بقيادة الرائد محمد فتحى صالح رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبسؤال الاب قال أنه تفاجأ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعى أنه زميله فى المدرسة فى المرحلة الابتدائية، وظل يتحدث معه، وعندما تركه وذهب لم يجد نجليه.

 

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، والعقيد سيد خشبة رئيس فرع بحث شمال الدقهلية، تبين كذب الرواية، واعترف المتهم أنه يوم الحادث قام باصطحاب الأطفال خلال احتفالات العيد بسيارته وتوجه لزيارة أحد أقاربه، وبعدها اصطحبهما لمدينة الملاهى حتى يتمكن من اختلاق واقعة اختفائهما عقب لهوهما.

 

 وأضاف المتهم، أنه توجه بعد ذلك لكوبرى فارسكور وقام بإلقائهما بنهر النيل وأخبر زوجته هاتفيًا أنه فقد الطفلين على خلاف الحقيقة بالملاهى ثم عاد لمدينة الملاهى مرة أخرى وطلب من أحد أصدقائه الاتصال بشرطة النجدة والإبلاغ عن فقد الطفلين .

 


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