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بوتين: سنواصل المساعدات فى مجال الأمن القومى لأوسيتيا الجنوبية

الأحد، 26 أغسطس 2018 11:00 م
بوتين: سنواصل المساعدات فى مجال الأمن القومى لأوسيتيا الجنوبية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن روسيا ستواصل تقديم المساعدة لجمهورية أوسيتيا الجنوبية بما فى ذلك المساعدات فى مجال الأمن القومى.

وقال بوتين ، فى رسالة تحية لقيادة وشعب الدولة الواقعة فى جنوب القوقاز بمناسبة الذكرى العاشرة لإعتراف روسيا بها ، "إن روسيا تلاحظ بسرور الانجازات التى حققتها أوسيتيا الجنوبية فى بناء مؤسسات دولتها وفى مختلف فروع التنمية الوطنية ، ونعتزم الاستمرار فى المساعدة فى حل قضية الأمن القومى التى تواجه تلك البلد".

وأشار إلى أن اعتراف روسيا بسيادة الدولة فى الجمهورية يفتح آفاقاً واسعة لتطورها المستقبلى ، وتمنى السلام والازدهار لشعب أوسيتيا الجنوبية.

جدير بالذكر أن حربا قصيرة استمرت خمسة أيام فقط إندلعت بين روسيا وجورجيا على جمهوريتى أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا الانفصاليتين قبل 10 سنوات ، ووقعت الحرب فى شهر أغسطس 2008 بعد فترة من تدهور العلاقات بين روسيا وجورجيا ، واعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وهى جمهورية أخرى ذاتية الحكم فى جورجيا، فى 26 أغسطس 2008.

 


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