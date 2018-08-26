اليوم.. رئيس فيتنام يواصل جولته السياحية بزيارة مقابر وادى الملوك بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأحد، مواصلة رئيس جمهورية فيتنام شان داى كوانغ، جولاته السياحية برفقة عدد من أفراد أسرته والمرافقين بالجمهورية لعمل زيارة للمعالم السياحية والآثرية، وسط تشديدات أمنية مكثفة بزيارة لمقابر وادى الملوك والملكات بالبر الغربى، ويغادر بعدها الأقصر متوجهاً للعاصمة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل التعاون المشترك.

وكانت قد شملت جولات رئيس دولة فيتنام بالأقصر، القيام بجولة داخل معبد الأقصر بكورنيش النيل الذى أغلق تماماً وتم منع حركة السيارات داخله خلال الزيارة وسط تكثيف أمنى و إنتشار لرجال الأمن فى مداخل ومخارج المعبد بالكامل، وإستمع لشرح حول تفاصيل العمل فى تطوير المعبد وإعادة تمثالين للملك رمسيس الثانى فى واجهة المعبد وكذلك تاريخ الحضارة الفرعونية والحملات التى خرجت وقتها على جدران المعبد.