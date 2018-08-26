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"اليوم السابع" ينشر صور أماكن جريمة "ميت سلسيل" للأب قاتل أولاده

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:32 م
"اليوم السابع" ينشر صور أماكن جريمة "ميت سلسيل" للأب قاتل أولاده
الدقهلية شريف الديب
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ينشر "اليوم السابع" بعض الصور والأماكن بشوارع مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، والتى شهدت أحداث جريمة القتل البشعة التى وقعت لاثنين من الأطفال الأبرياء على يد والدهم.

وتظهر بعض الصورة الشارع الذي يقطن فيه الطفلان محمد وريان مع والدهم محمود نظمي السيد والذي اصطحابهما منه وتوجهوا إلى الملاهى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.  

ووتظهر صور أخرى ملاهى مدينة ميت سلسيل، والتى ادعى محمود والد الأطفال محمد وريان، أنه تم اختفاؤهم واختطافهم من داخل الملاهى، بعد قيام أحد الأشخاص بمصافحته وادعى أنه زميل قديم له بالدراسة.

وكما تظهر صور أخرى الطريق الذى سلكه والد الأطفال فى اتجاه مدينة فارسكور بمحافظة دمياط لإلقاء الأطفال والتخلص منهما.

مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية (1)
 
مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية (2)
 
مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية (3)
 
مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية (4)
 
مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية (5)
 
مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية (6)
 
مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية (7)
 
مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية (8)
 
مدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية (9)
 

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