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"اليوم السابع" تنشر سبب رفض طارق عامر الكشف عن سرية الحسابات البنكية بعدد الغد

الأحد، 26 أغسطس 2018 07:26 م
"اليوم السابع" تنشر سبب رفض طارق عامر الكشف عن سرية الحسابات البنكية بعدد الغد اليوم السابع
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تحت عنوان "طارق عامر يرفض اقتراحاً بالكشف عن سرية الحسابات البنكية"  تكشف "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الإثنين، أسباب رفض محافظ البنك المركزى اقتراح رئيس مصلحة الضرائب ومطالته بالتحدث فى حدود اختصاصاته فقط، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.
 
 
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اليوم السابع
 

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