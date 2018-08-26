"اليوم السابع" تنشر سبب رفض طارق عامر الكشف عن سرية الحسابات البنكية بعدد الغد

تحت عنوان "طارق عامر يرفض اقتراحاً بالكشف عن سرية الحسابات البنكية" تكشف "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الإثنين، أسباب رفض محافظ البنك المركزى اقتراح رئيس مصلحة الضرائب ومطالته بالتحدث فى حدود اختصاصاته فقط، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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