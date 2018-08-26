القبض على نصاب يستدرج ضحاياه عبر الإنترنت بزعم توفير فرصة عمل بالخارج

كتبت- دينا الحسينى

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج.

وكان بلاغا قد ورد لفرع الإدارة بوسط الدلتا من المدعوهانى . ع .ح مقيم بالجيزة بقيام أحد الأشخاص إدعى له أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية تعرف عليه من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على موقع توظيف، والذى يروج لطلب موظفين وعمال للعمل بدولة عربية .

وقام صاحب الموقع بمحادثته من هاتفه المحمول وقام بالاتفاق معه على توفير فرصة عمل له كمندوب مبيعات بدولة عربية مقابل مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، وقام بإرسال إذن دخول وعمل له باسمه على تطبيق واتس آب الخاص به إلا أنه اكتشف أن تلك التأشيرة مزورة وقام صاحب الموقع المشار إليه بمعاودة الاتصال به وطلب منه مقابلة أحد مندوبيه لاستلام التأشيرة وعقد العمل ودفع المبلغ المتفق عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو. أحمد . م . أ 24 سنة حاصل على بكالوريوس الحسابات والمعلومات - ومقيم بالمنوفية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال قيامه بتسليم التأشيرة المزورة للشاكى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه قام بإنشاء تلك الصفحة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت للإيقاع بضحاياه وأنه يستخدم رقم دولى للتحدث مع ضحاياه ومنهم المبلغ ويقـوم بإصطناع تلك التأشيرات وتسليمها لهم مقابل حصوله على المبالغ المالية المتفق عليها وأنــــه القائم بطباعــــة التأشيرة المضبوطة.

وبتفتيش المتهم المضبوط عُثر بحوزته على شريحة الهاتف المحمول الدولية المستخدمة فى الاتصال بضحاياه وكذا هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوى العديد من صور تأشيرات السفر لدولة عربية بأسماء أشخاص مختلفة والعديد من المحادثات على تطبيق واتس آب الخاص به بينه وبين ضحاياه راغبى السفر للعمل بالخارج وصور وبطاقات لأشخاص مختلفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.