video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على نصاب يستدرج ضحاياه عبر الإنترنت بزعم توفير فرصة عمل بالخارج

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:31 م
القبض على نصاب يستدرج ضحاياه عبر الإنترنت بزعم توفير فرصة عمل بالخارج المتهم بالنصب عبر الإنترنت
كتبت- دينا الحسينى
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج.

 

وكان بلاغا قد ورد لفرع الإدارة بوسط الدلتا من المدعوهانى . ع .ح مقيم بالجيزة بقيام أحد الأشخاص إدعى له أنه يحمل جنسية إحدى الدول العربية تعرف عليه من خلال شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على موقع توظيف، والذى يروج لطلب موظفين وعمال للعمل بدولة عربية .

 

وقام صاحب الموقع بمحادثته من هاتفه المحمول وقام بالاتفاق معه على توفير فرصة عمل له كمندوب مبيعات بدولة عربية مقابل مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه، وقام بإرسال إذن دخول وعمل له باسمه على تطبيق واتس آب الخاص به إلا أنه اكتشف أن تلك التأشيرة مزورة وقام صاحب الموقع المشار إليه بمعاودة الاتصال به وطلب منه مقابلة أحد مندوبيه لاستلام التأشيرة وعقد العمل ودفع المبلغ المتفق عليه.

 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو. أحمد . م . أ 24 سنة حاصل على بكالوريوس الحسابات والمعلومات - ومقيم بالمنوفية .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال قيامه بتسليم التأشيرة المزورة للشاكى وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأنه قام بإنشاء تلك الصفحة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت للإيقاع بضحاياه وأنه يستخدم رقم دولى للتحدث مع ضحاياه ومنهم المبلغ ويقـوم بإصطناع تلك التأشيرات وتسليمها لهم مقابل حصوله على المبالغ المالية المتفق عليها وأنــــه القائم بطباعــــة التأشيرة المضبوطة.

 

وبتفتيش المتهم المضبوط عُثر بحوزته على شريحة الهاتف المحمول الدولية المستخدمة فى الاتصال بضحاياه وكذا هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحوى العديد من صور تأشيرات السفر لدولة عربية بأسماء أشخاص مختلفة والعديد من المحادثات على تطبيق واتس آب الخاص به بينه وبين ضحاياه راغبى السفر للعمل بالخارج وصور وبطاقات لأشخاص مختلفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مستريح جديد بالغربية نصب على ضحاياه فى 3.5 مليون جنيه

قصة نصب حمزة المسير على زملائه بإذاعة القرآن الكريم

الاموال العامه

نصب

جرائم الانترنت

توفير فرصه عمل

حوادث اليوم




لا تفوتك
صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. الإسكان تسند أعمال تنفيذ حى لاتينى بالعلمين الجديدة لـ6شركات مقاولات

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

صور.. طاقم طائرة الرئيس الفيتنامى فى جولة سياحية داخل معابد الأقصر

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

4 لاعبين على أعتاب الرحيل عن القطبين فى الشتاء.. الماديات تضع مؤمن زكريا على بساط الخلع من القلعة الحمراء.. الزمالك يدرس تسويق مدبولي بسبب 500 ألف جنيه.. والشيخ ما بين فرصة كارتيرون و الذهاب بعيدا عن الجزيرة

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة