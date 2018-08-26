"الصحة" تعلن توقيع الكشف على 78768 حاجا مصريا بعيادات البعثة الطبية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال عيادات البعثة الطبية للحج حتى ظهر اليوم الأحد، 78768 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 69907 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 5456 حالة فى المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 216 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 158 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 58 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 33 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالى 187 غسلة كلوية، كما أنه تلقت 4 حالات العلاج الكيماوى بإجمالى 5 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوى والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما أنه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التى تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتاً إلى أنه قد تم تسجيل 48 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتى الآن.