الرئيس منانجاجوا يعد بإصلاحات و"بفجر جمهورية ثانية لزيمبابوى"

هرارى (أ ف ب)

وعد رئيس زيمبابوى ايمرسون منانجاجوا خلال حفل تنصيبه فى هرارى اليوم الأحد، بسلسلة إصلاحات لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الكارثية التى تواجهها، وبـ"فجر جمهورية زيمبابوى الثانية".

وقال منانجاجوا فى خطاب فى ختام حفل تنصيبه "سنطلق إجراءات لجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب، سيكون خلق الوظائف فى صلب جهودنا". وأضاف "هذه هى زيمبابوى الجديدة".

من جهة أخرى، وعد منانجاجوا بتشكيل لجنة للتحقيق فى قمع التظاهرة التى نظمتها المعارضة فى الأول من أغسطس بعد الانتخابات وقتل فيها ستة أشخاص.

وقال إن "حادث الأول من أغسطس العنيف والمعزول والمحزن، مؤسف وغير مقبول إطلاقا". وأضاف "لطى صفحة هذه القضية، سأعلن قريبا عن تعيين لجنة للتحقيق".

وكان منانجاجاوا الحليف السابق لروبرت موجابى وزعيم الحزب الحاكم فاز فى الانتخابات الرئاسية التى نظمت فى 30 يوليو بأغلبية 50,8% من الأصوات مقابل 44.3% لمرشح المعارضة نلسون تشاميسا.