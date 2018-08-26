الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين راضى عبد المعطى رئيسا لـ"حماية المستهلك"

نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرارا للدكتورعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعيين اللواء راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك، وتعيين أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، نائبًا غير متفرغ لرئيس جهاز حماية المستهلك.

وتضمن القرار تعيين أعضاء مجلس الادارة كل من المستشار عصام عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان، ممثلًا عن الاتحاد الاستهلاكى التعاون،وسلوى شكرى عن جمعيات حماية المستهلك، وجميلة محمد عابدين، وإسلام صلاح، ودعاء عبد الفتاح قنديل، وسعاد الديب، والدكتور محمد الفيومى، واللواء إسماعيل جابر، ممثلا عنوزارة التجارة والصناعة، ومحمد جمال الدين ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية، وسمير الدمرداش، وعلاء مرتضى من ذوى الخبرة أعضاء فى مجلس إدارة جهاز حماية المستهلكوان مده المجلس ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.