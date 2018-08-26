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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:33 م
خالد صلاح
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البحرين تدين الهجوم الإرهابى بالعريش‎

الأحد، 26 أغسطس 2018 05:07 م
البحرين تدين الهجوم الإرهابى بالعريش‎ العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى
المنامة (أ ش أ)
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أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة الهجوم الإرهابى، فى مدينة العريش، مؤكدة وقوف البحرين إلى جانب مصر وتضامنها معها فى مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب وتأييدها لكل ما فيه أمنها واستقرارها.

وأعربت الخارجية البحرينية - فى بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن بالغ تعازيها ومواساتها.. مجددة موقف المملكة الثابت الذى ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره ومهما كانت دوافعه ومسبباته، والداعى إلى تضافر كافة الجهود الهادفة لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها.

 


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