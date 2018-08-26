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"الاتصالات" تغذى 1783 مدرسة جديدة بـ"كابلات الفايبر" لتسريع الإنترنت

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:24 م
"الاتصالات" تغذى 1783 مدرسة جديدة بـ"كابلات الفايبر" لتسريع الإنترنت عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد وجاكلين منير
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوحيا المعلومات  فى تصريحات صحفية على هامش تفقده المنطقة التكنولوجية ببرج العرب، إنه تم توصيل الفايبر لنحو 1783 مدرسة بنسبة 77%من إجمالى المدارس فى المرحلة الحالية والتى تصل إلى نحو 2530 مدرسة وعلى دخول الموسم الدراسى القادم سيتم الانتهاء من باقى المدارس. 
 
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد عقد اجتماع أمس، لمتابعة الجوانب المتعلقة بمختلف الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد 2018/2019، وتوصيل البنية الأساسية، وتطبيق المناهج الجديدة، وذلك بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير التعليم لشئون المعلمين.
 
 
وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الحكومة للنهوض بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب على مستوى الجمهورية، موجهاً بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الصدد ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة لبدء العام الدراسى وتذليل أى عقبات، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
 
 
وقدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضاً بشأن مشروع تطوير منظومة التعليم والخاص بتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس الحكومية.

 

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