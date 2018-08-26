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الأحد، 26 أغسطس 2018 10:26 ص
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خلال العام المالى 2016/ 2017...

الإحصاء: 118 ألف مشتغل بالقطاع العام بزيادة 8 الاف عامل خلال 5 سنوات

الأحد، 26 أغسطس 2018 09:00 ص
الإحصاء: 118 ألف مشتغل بالقطاع العام بزيادة 8 الاف عامل خلال 5 سنوات بالأرقام.. التطور فى أعداد المشتغلين بشركات التشييد والبناء للقطاع العام خلال 7 أعوام مالية
كتبت هبة حسام
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أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى عدد المشتغلين فى القطاع العام/ الأعمال العام بشركات التشييد والبناء خلال العام المالى 2016/ 2017، بلغ 118 ألف مشتغل، بزيادة 8 آلاف مشتغل خلال 5 سنوات.

 

وبحسب البيانات الإحصائية والتى استعرضت التطور فى أعداد المشتغلين بشركات التشييد والبناء للقطاع العام / الأعمال العام على مدار 5 أعوام مالية بدءاً من العام المالى 2012/ 2013، وحتى العام المالى 2016/ 2017، بلغ عدد المشتغلين فى العام المالى 2012/ 2013 نحو 110 ألف مشتغل.

 

ظلت أعداد المشتغلين بالقطاع العام "بشركات التشييد والبناء" ثابتة عند 110 ألف مشتغل على مدار 3 أعوام مالية متتالية حتى العام المالى 2014/ 2015، ليرتفع فى العام المالى التالى 2015/ 2016 إلى 113 ألف مشتغل ثم إلى 118 ألف مشتغل خلال العام المالى 2016/ 2017.

 

 

وبمقارنة الفترة المذكورة بالعاميين الماليين السابقين لها، تبين أن أعداد المشتغلين بشركات التشييد والبناء للقطاع العام/ الأعمال، بالرغم من ارتفاعها خلال العام المالى 2016/ 2017 عن الأعوام المالية الأربعة السابقة له، إلا انه بالمقارنة مع العاميين الماليين 2010/ 2011، و 2011/ 2012، تراجعت أعداد العاملين بالقطاع.

 

بلغ عدد المشتغلين بشركات التشييد والبناء للقطاع العام خلال العام المالى 2010/ 2011 نحو 121 ألف مشتغل، مرتفعاً العدد إلى 122 ألف مشتغل خلال العام المالى التالى 2011/ 2012، ليتراجع تراجعاً كبيراً خلال العام المالى 2012/ 2013، إلى 110 ألف مشتغل، كما هو مذكور عالياً.

 

بعد التراجع الكبير فى أعداد المشتغلين بالقطاع العام "شركات التشييد والبناء" بنحو 12 ألف مشتغل بين العاميين الماليين 2011/ 2012، و 2012/ 2013، لم يرتفع العدد مرة أخرى سوى فى العام المالى 2015/ 2016، والذى ارتفع به إلى 113 ألف، ثم إلى 118 ألف فى العام المالى 2016/ 2017، كما هو مذكور فى الفقرات السابقة.

 


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