الإحصاء: 118 ألف مشتغل بالقطاع العام بزيادة 8 الاف عامل خلال 5 سنوات

كتبت هبة حسام

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالى عدد المشتغلين فى القطاع العام/ الأعمال العام بشركات التشييد والبناء خلال العام المالى 2016/ 2017، بلغ 118 ألف مشتغل، بزيادة 8 آلاف مشتغل خلال 5 سنوات.

وبحسب البيانات الإحصائية والتى استعرضت التطور فى أعداد المشتغلين بشركات التشييد والبناء للقطاع العام / الأعمال العام على مدار 5 أعوام مالية بدءاً من العام المالى 2012/ 2013، وحتى العام المالى 2016/ 2017، بلغ عدد المشتغلين فى العام المالى 2012/ 2013 نحو 110 ألف مشتغل.

ظلت أعداد المشتغلين بالقطاع العام "بشركات التشييد والبناء" ثابتة عند 110 ألف مشتغل على مدار 3 أعوام مالية متتالية حتى العام المالى 2014/ 2015، ليرتفع فى العام المالى التالى 2015/ 2016 إلى 113 ألف مشتغل ثم إلى 118 ألف مشتغل خلال العام المالى 2016/ 2017.

وبمقارنة الفترة المذكورة بالعاميين الماليين السابقين لها، تبين أن أعداد المشتغلين بشركات التشييد والبناء للقطاع العام/ الأعمال، بالرغم من ارتفاعها خلال العام المالى 2016/ 2017 عن الأعوام المالية الأربعة السابقة له، إلا انه بالمقارنة مع العاميين الماليين 2010/ 2011، و 2011/ 2012، تراجعت أعداد العاملين بالقطاع.

بلغ عدد المشتغلين بشركات التشييد والبناء للقطاع العام خلال العام المالى 2010/ 2011 نحو 121 ألف مشتغل، مرتفعاً العدد إلى 122 ألف مشتغل خلال العام المالى التالى 2011/ 2012، ليتراجع تراجعاً كبيراً خلال العام المالى 2012/ 2013، إلى 110 ألف مشتغل، كما هو مذكور عالياً.

بعد التراجع الكبير فى أعداد المشتغلين بالقطاع العام "شركات التشييد والبناء" بنحو 12 ألف مشتغل بين العاميين الماليين 2011/ 2012، و 2012/ 2013، لم يرتفع العدد مرة أخرى سوى فى العام المالى 2015/ 2016، والذى ارتفع به إلى 113 ألف، ثم إلى 118 ألف فى العام المالى 2016/ 2017، كما هو مذكور فى الفقرات السابقة.