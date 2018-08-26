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الأمومة والطفولة : خط نجدة الطفل مستمر فى تلقى بلاغات جرائم ختان الإناث

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:49 م
الأمومة والطفولة : خط نجدة الطفل مستمر فى تلقى بلاغات جرائم ختان الإناث الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للأمومه والطفولة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة أن خط نجدة الطفل 16000 مستمر فى استقبال البلاغات المتعلقة بجرائم ختان الإناث على أن يتعاون مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجناه.

وقالت الدكتورة عزة العشماوى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة أن الخط يعمل منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء وجميع مكالمات المتصلين مجانا وتابعت : هناك متخصصين فى تلقى البلاغات والتعامل معها لتوفير المعلومات الكاملة للجهات التحقيق.

وأضافت الدكتورة عزة العشماوى أن هناك جهود كبيرة تقودها الجهات المانحة المختلفة مثل اليونسيف بالتعاون مع الحكومة متمثلة فى المجلس القومى للأمومة والطفولة للقضاء على ختان الإناث وخفض معدلات ممارسته بين الأجيال الجديدة. 


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الصحة

نجدة الطفل

ختان الاناث




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