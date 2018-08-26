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الأموال العامة تضبط قضية جمع مدخرات العاملين بالخارج فى السوق السوداء بسوهاج

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:06 م
الأموال العامة تضبط قضية جمع مدخرات العاملين بالخارج فى السوق السوداء بسوهاج أحمد المتهمين بجمع الأموال
كتبت - دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تجميع مُدخرات العاملين بالخارج.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال قيام كلًا من سمير.م.ى، 43 سنة، يعمل بإحدى الدول العربية، وحسن.ر.ع،  28 سنة، يعمل بإحدى الدول العربية وطارق.ا.ز، ابن شقيقة الأول، 26 سنة، سائق، مقيمين بمحافظة سوهاج، بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام الأول والثانى المتواجدين بالخارج بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالعملة الأجنبية وإرسالها للثالث عن طريق العائدين من تلك الدول حيث يقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصرى من البنوك أو خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء ثم تسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، بالإضافة لفارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

وباستدعاء المتحرى عنه الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى تبين أن حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى 250 ألف ريال سعودى،  50 ألف دينار كويتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .


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