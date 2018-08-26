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اعرف القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها للخط الثالث للمترو ×11 معلومة

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:36 م
اعرف القطارات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها للخط الثالث للمترو ×11 معلومة الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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شهد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، توقيع اتفاقية لتصنيع وتوريد قطارات مكيفة جديدة للخط الثالث للمترو، ويقدم "اليوم السابع" فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذه القطارات الجديدة.

1ـ الاتفاقية الجديدة بغرض شراء 32 قطارا مكيفا جديدا.

2ـ القطارات ستوردها شركة هونداى روتم الكورية.

3ـ القطارات الجديدة ستعمل بالمرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو الجارى تنفيذهما.

4ـ قيمتها  317.8 مليــون يــورو و640 مليون جنيه شاملة الضرائب .

4ـ الجانب الكورى يقدم قرض ميسر بفائدة 0.1% وقيمته 243 مليون يورو من تكلفة القطارات.

5ـ القرض الكورى المقدم سيسدد خلال 33 سنة بعد فترة سماح 20 سنة.

6ـ يتم تمويل باقى تكلفة القطارات الجديدة من الموازنة العامة للدولة.

7ـ  سيتم توريد القطارات الجديدة خلال 76 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد.

8ـ  وفقا للتعاقد نسبة المكون المحلى بالقطارات 30%.

9ـ توريد أول 4 قطارات من التعاقد نهاية 2019.

10ـ توريد باقى القطارات سيكون تباعا بمعدل قطار كل شهر.

11ـ اتفاقية شراء القطارات الجديدة ضمن مناقصة محدودة طرحتها الهيئة القومية للأنفاق وتقدم لها شركتين أحدهما كورية وأخرى فرنسية.

 

 


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