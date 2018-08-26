ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ50 والكشف على 78700 شخص

ارتفع عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 50 حالة، وتم الكشف على 78700 شخص ومتابعة 58 حاجا محجوزا فى مختلف المستشفيات.

وبدوره أكد اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج أن البعثة الطبية تتابع أحوال الحجاج بصفة لحظية من خلال عيادتها المنتشرة بجميع مقار إقامة المصريين بالأراضى المقدسة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، وفاة حالتين من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 50؛ وأشار الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج أن المتوفيين هم الحاجة جمالات السيد محمود عبدالواحد، 62 عاما، من محافظة الفيوم، وتتبع حج الفرادى، توفيت بالمدينة المنورة، والحاجة عصمت عبده أحمد حبيب، 71 عاما، من محافظة الغربية، وتتبع حج السياحة، توفيت بمكة المكرمة.

وأكد "شوقى" أن الحجاج توفوا إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية، مشيراً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية فى مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.