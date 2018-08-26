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الأحد، 26 أغسطس 2018 02:28 ص
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إيطاليا: ألبانيا وافقت على استقبال عدد محدود من ركاب السفينة العالقة فى صقلية

الأحد، 26 أغسطس 2018 02:00 ص
إيطاليا: ألبانيا وافقت على استقبال عدد محدود من ركاب السفينة العالقة فى صقلية مهاجرين - أرشيفية
روما (أ ش أ)
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أعلن متحدث باسم الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، أن ألبانيا وافقت على استقبال عدد محدود من ركاب السفينة الذين قامت قوات حرس السواحل بإنقاذهم مؤخرا من الموت غرقا فى البحر المتوسط وبلغ عددهم نحو 140 شخصا.

وذكرت شبكة (ايه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن السلطات الإيطالية ترفض السماح لركاب السفينة - التى ترسو حاليا فى ميناء صقلية- بالنزول إلى أراضيها إلا بعد موافقة دول الاتحاد الأوروبى على توزيعهم عليها ، غير أن تلك الدول لم تبد -حتى الآن- أية رغبة فى استقبالهم عدا ألبانيا، والتى ليست عضوا بالأساس فى الاتحاد الأوروبى.

تجدر الإشارة إلى أن قوات حرس السواحل الإيطالية تمكنت من انقاذ ركاب السفينة من الموت بعد إبحارهم من ليبيا بشكل غير مشروع.

وكانت إيطاليا قد أكدت مرارا رفضها استقبال المزيد من المهاجرين فى أراضيها بعد نزول نحو 600 ألف مهاجر فى موانيها خلال الأعوام القليلة الماضية.


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