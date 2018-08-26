إسرائيل تمنع استيراد الطماطم التركية بسبب الجذع الأخضر

كتب – محمود محيى

فى ضربة جديدة للديكتاتور التركى رجب طيب من أردوغان المتتالية من جانب حلفائه، أعلنت إسرائيل منع استيراد محاصيل زراعية من تركيا وعلى رأسها محصول الطماطم.

ونشر "مجلس النباتات" الإسرائيلى - لوبى المزارعين الإسرائيليين - اليوم الأحد، إعلانات كثيرة فى جميع الصحف الإسرائيلية محذرا من استيراد وشراء طماطم من تركيا.

وأطلق المزارعون الإسرائيليون حملة تسويقية لاذعة ضد استيراد الخضروات من تركيا، حيث نشر أحد الإعلانات بصحيفة "يديعون أحرونوت" تحت عنوان: "المزارعون في النقب يناشدوكم – لا تشتروا الطماطم من تركيا – إنها مرفوضة في هذه البلاد".

كما أرفق المجلس الزراعى الإسرائيلى صورة توضح كيف يجب تجنب شراء طماطم من تركيا، قائلا إن الطماطم الإسرائيلية تتضمن جذعا أخضر، أما الطماطم التركية فقد تمت إزالته.

توُستخدم صورة أردوغان في الحملات التسويقية، الذي لا يحبه الإسرائيليون بشكل خاص، كما هو معروف، لمحاربة الظاهرة كليا – ترغب الحكومة فى استيراد خضراوات وفواكه من خارج البلاد، تلك التي شهدت أسعارها هذا الصيف ذورة جديدة، بشكل يصعّب على العائلات شراءها بكميات شبيهة بتلك التي اشتروها في الماضي.

الجدير بالذكر، أن العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وتركيا ما زالت في ذروتها، رغم الأجواء السياسية المتوترة بين البلدين.