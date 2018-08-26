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إسرائيل تدخل العام السادس من الجفاف وسط مخاوف حادة من "أزمة عطش"

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:15 م
إسرائيل تدخل العام السادس من الجفاف وسط مخاوف حادة من "أزمة عطش" بحيرة طبريا
كتب – محمود محيى
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دخلت دولة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، رسميا عامها السادس من الجفاف، حيث وصلت الكثير من البحيرات والأحواض النهرية والمياه الجوفية إلى أدنى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ 100 عام.

 

وكشفت سلطة المياه الإسرائيلية، فى بيان صادم لها، نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن بحيرة طبريا اقتربت بشكل خطير من "الخط الأسود، وهو المستوى الذى يقع تحت أنابيب السحب من مضخات المياه التى ترسل مياه البحيرة إلى البلدات المجاورة.

 

وخلال السنوات الخمس الأخيرة حاولت سلطات الاحتلال مواجهة أزمة العطش، بتشييد 5 محطات تحلية ضخمة على ساحل البحر المتوسط ​​توفر الآن حوالى 70% من مياه الشرب  وتدوير حوالى 86% من مياه الصرف الخاصة بها للزراعة.

 

وقال الصحيفة العبرية إن هذه الجهود غير كافية للحفاظ على تدفق المياه كما هو الحال خلال سنوات الوفرة.

 

الجدير بالذكر أنه فى شهر مايو الماضى، نشرت سلطة المياه حملة إعلانية عامة بعنوان "إسرائيل تجف مرة أخرى"، تهدف إلى تذكير الإسرائيليين بأن توفير المياه فى المنازل مهما.

 

 


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اسرائيل

الجفاف

العطش

الاحتلال

بحيرة طبريا




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