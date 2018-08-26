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إسرائيل تحبط سرقة معلومات حساسة عن مئات الآلاف من جنودها وتعتقل 4 مشتبهين

الأحد، 26 أغسطس 2018 08:10 م
إسرائيل تحبط سرقة معلومات حساسة عن مئات الآلاف من جنودها وتعتقل 4 مشتبهين هاكرز
كتب – محمود محيى
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اعتقلت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلى، 4 أشخاص مدنيان وجنديان من جيش الاحتلال بشبهة سرقة معلومات حساسة عن مئات آلاف الجنود من قاعدة بيانات تابعة لوحدة التجنيد واستخدامها لأغراض تجارية.

 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن سلطة حماية الخصوصية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية التى شرعت بالتحقيق فى هذه القضية أكدت أن المعتقلين قاموا بين منذ منذ عام 2011 بالاتصال مع جنود انهوا الخدمة العسكرية بتعريف انفسهم على انهم من "مركز الجنود المسرحين" بهدف التسويق عبر الهاتف.

 

كما يشتبه فى الأربعة ببيع هذه المعلومات الى اطراف ثالثة، حيث تمت مصادرة حواسيب فى اطار التحقيقات الجارية .

 

ويذكر ان حركة حماس تحاول منذ مدة الاستيلاء على قاعدات بيانات تابعة لجيش الاحتلال وحذرت سلطات الجيش الجنود من مغبة الرد على رسائل نصية ترسل اليهم من جهات مجهولة  مما قد يتيح لجهات معادية خرق هواتفهم .


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