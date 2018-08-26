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إسبانيا تدين قرار إسرائيل بناء المزيد من المستوطنات على الأراضى الفلسطينية

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:27 م
إسبانيا تدين قرار إسرائيل بناء المزيد من المستوطنات على الأراضى الفلسطينية مستوطنات
إنجى مجدى
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قالت الحكومة الإسبانية إنها تود التذكير بموقفها الثابت القائم على إدانة سياسة التوسع الاستيطاني، وذلك إزاء موافقة السلطات الإسرائيلية على قرار يقضي بتشييد المزيد من المستوطنات على الأراضي الفلسطينية في الضفة والغربية القدس الشرقية، مثلما أعربت عن ذلك من قبل في بيان لها، في السابع من يونيو الماضي.

وأكدت الحكومة الإسبانية في بيان، اليوم الأحد، أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعاقبة ذات الصلة، والتي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وشددت على أن المستوطنات تمثل أيضا عقبة كأداء أمام مستقبل إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جوار إسرائيل.

كما تعرب الحكومة الإسبانية مجددا على مساندتها لحل الدولتين، مناشدة الطرفين استئناف مفاوضات السلام.  

 

 


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