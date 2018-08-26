أهالى قرى وحدة محلية بالشرقية يطالبون برصف طريقهم الوحيد

الشرقية حمدى عبد العظيم

طالب أهالى القرى التابعة للوحدة المحلية بالقضاة مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية برصف طريقهم الوحيد الذي يربطهم بباقي القرى بل ويربط مركزهم محافظات مجاورة

وأكد حسن عدس من أهالى المنطقة أن هذا الطريق هو الطريق الوحيد لعاصمة مصر الفرعونية القديمة بصان الحجر، وهو الطريق الرابط بين مركزى كفرصقر وفاقوس مروراً بالقضاة ، ورابط أيضا القضاة بمركز أولاد صقر حتى محافظة الدقهلية، ويمكن الاستفادة منه بربط مركز فاقوس بمحافظة الدقهلية مرورًا بقرى الوحدة المحلية بالقضاة، ما يساهم في توفير زمن السفر من 3 ساعات إلى ساعة واحدة.

وقال أن هناك مقترح بربط هذا الطريق بالطريق الدائرى الجديد الممتد من مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بمركز كفرصقر أبوكبير بالشرقية.

وأشار حمد عبد الرحمن من أهالي القرية ، إلى أن ترعة "الموراليه" ممتدة بطول الطريق والذى يبلغ 9 كيلو متر وعرضه 6 أمتار فقط تقل في بعض المناطق إلى 5 متر ما تسبب في وقوع حوادث وصل بعضها لـ 6 حوادث في الشهر تستقبلهم مستشفى كفر صقر المركزى ، موضحًا أن الكثافة المرورية على الطريق تزيد عن 300 مركبة يوميا تخدم أكثر من 5000 مواطن يوميًا، علمًا بأن عدد السيارات المسجلة فى تراخيص قسم مرور كفر صقر اكثر 43 ألف سيارة.

وذكر عبد المعز أحمد من أهالى المنطقة أنهم ناشدوا المحافظين المتتابعين على المحافظة طيلة السنوات العشر الأخيرة أن يتم إعادة رصف الطريق بعد تهالكه تصدع أجزاء كبيرة منه من ناحية جسر الترعة ، فضلًا على عدم وجود إنارة عليه، مستشهدًا بالظلمة الدامسة التى تمثل خطرا كبيرا على مستخدميه بعد الغروب، لافتا إلى أن الطريق هو المتنفس الوحيد لعدة مراكز محافظة الشرقية ويربط بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية ودمياط وهو من أهم الطرق الحيوية بالمحافظة، وأن وضعه المأساوي حاليًا يشكل عائقا أمام زمن وصول السيارات ووصول الموظفين والطلاب والعمال إلي أعمالهم متأخرين.

وقال محمود أحمد على من أهالى المنطقة أن الوحدة المحلية بالقضاة يبلغ تعداد سكانها أكثر من 60 ألف نسمة، وبها جميع المرافق والخدمات الحكومية، ووقت الانتخابات يخرجون عن بكرة أبيهم وذلك دليلًا على حبهم الفائق لوطنهم، وتُرجم ذلك بحصول الوحدة على المركز الأول في الانتخابات الرئاسية، مستشهدًا أيضا بدور الأهالي البطولي في مد جسور التعاون مع المسئولين والمساهمة في إصلاح عدد من معدات الوحدة بدلًا من تكهينها كما تقرر لها من قبل.

وتسال المهندس صلاح عبدالله، أحد رجال الأعمال بقرية القضاة، كيف تعمل أكثر من 2000 سيارة خاصة وأكثر من 200 ميكروباص على نقل المواطنين والطلبة يوميًا على هذا الطريق المتهالك وهو الطريق الوحيد الذى يربط 4 مراكز وعدد من المحافظات، مناشدًا المحافظ إلقاء نظرة على طريق القضاة.