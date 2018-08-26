أمير الكويت يعزى الرئيس الإيرانى بضحايا زلزال كرمنشاه

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بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، برقية عزاء إلى الرئيس الإيرانى حسن روحاني، فى ضحايا الزلزال الذى وقع بالقرب من محافظة كرمنشاه، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأعرب أمير الكويت – خلال برقية العزاء - عن خالص تعازيه، وصادق مواساته للرئيس الإيرانى، ولأسر ضحايا الزلزال، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما أعرب عن أمله فى أن يتمكن المسؤولون الإيرانيون من تجاوز اثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث نائب الأمير ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس الإيراني.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت مصرع شخصين وإصابة 241 آخرين، جراء زلزال ضرب فجر اليوم محافظة (كرمنشاه) غربى البلاد، بلغت قوته 9ر5 درجة على مقياس ريختر.