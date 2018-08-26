أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26 - 8 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 26-8-2018.

إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الكابلات الكهربائية المصرية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العبوات الطبية، العبور للاستثمار العقارى، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، مطاحن مصر الوسطى.

البورصة تربح 45 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى طفيف للمؤشرات، باستثناء المؤشر الرئيسى، الذى تراجع مدفوعاً بهبوط عدد من الأسهم القيادية، من بينها البنك التجارى الدولى والحديد والصلب والشرقية للدخان وحديد عز، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 45 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 856.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 211 مليون ورقة مالية بقيمة 449 مليون جنيه عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.37% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.66%، والعرب على 5.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 2.5 مليون جنيه، 17.2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 14.7 مليون جنيه، 22 ألف جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 15239 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14980 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% عند مستوى 739 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 45 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها-1 بسعر إغلاق 0.15 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.38%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.96 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.87%

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.10 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.84%

- مجموعة جى.أم.سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 0.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.23%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 10.97 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.92%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما-1بسعر إغلاق 0.10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 23.08%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 31.73 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.73%

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.84 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.64%

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 7.36 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 6.51 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%