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الأحد، 26 أغسطس 2018 05:58 م
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أردوغان يتجاهل انهيار الاقتصاد التركى ويواصل التدخل فى شئون المنطقة

الأحد، 26 أغسطس 2018 04:50 م
أردوغان يتجاهل انهيار الاقتصاد التركى ويواصل التدخل فى شئون المنطقة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
وكالات الأنباء
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واصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، التدخل فى شئون المنطقة رغم ما تعانيه تركيا من أزمات اقتصادية مهددا هذه المرة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى ودول البلقان والقوقاز"، وذلك حال انهيار جدار الأناضول على حد قوله.

وزعم أردوغان بأنه قادرا على تحقيق السلام والأمن فى العراق ومناطق سورية ليست تحت السيطرة التركية بذريعة القضاء على المنظمات الإرهابية فى المنطقة.

وأضاف أن الهجمات الأخيرة ضد تركيا مشابهة لمحاولات سابقة لغزو الأناضول مهددا بأن مثل هذه الأعمال ستؤدى إلى انهيار المناطق المجاورة.

 

 


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