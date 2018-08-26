أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 26-8-2018

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 26-8-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى طفيف للمؤشرات، باستثناء المؤشر الرئيسى، الذى تراجع مدفوعاً بهبوط عدد من الأسهم القيادية، من بينها البنك التجارى الدولى والحديد والصلب والشرقية للدخان وحديد عز، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 45 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 856.447 مليار جنيه.

البورصة تربح 45 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى طفيف للمؤشرات، باستثناء المؤشر الرئيسى، الذى تراجع مدفوعاً بهبوط عدد من الأسهم القيادية، من بينها البنك التجارى الدولى والحديد والصلب والشرقية للدخان وحديد عز، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 45 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 856.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 211 مليون ورقة مالية بقيمة 449 مليون جنيه عبر تنفيذ 11.7 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.37% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.66%، والعرب على 5.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.33%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 2.5 مليون جنيه، 17.2 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 14.7 مليون جنيه، 22 ألف جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 15239 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14980 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% عند مستوى 739 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 45 شركة، ولم تتغير مستويات 55 شركة.

تغريم الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، فى بيان للبورصة اليوم الأحد، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف الاقتصادية بإلزام الشركة بدفع مبلغ 54 مليون و282 ألف دولار لصالح بنك مصر، مضيفة أنه جارى اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على هذا الحكم، منوهة إلى أن الدعوى لها نصيب فى مخصص القضايا بميزانية الشركة عن العام المالى 2017/2018 بمبلغ 325 مليونا و486 ألف جنيه.

وكان بنك مصر، قد أقام دعوى قضائية رقم 295 لسنة 9 قضائية ضد شركة الحديد والصلب المصرية أمام محكمة الاستئناف الاقتصادية لإلزام شركة الحديد والصلب بدفع مبلغ 60 مليون و952 ألف دولار.

وفى سياق متصل قررت البورصة، إعادة التعامل على سهم شركة الحديد والصلب المصرية اعتباراً من الساعة 12:20 من جلسة تداول اليوم الأحد، بعدما أوقفت تداولها لحين الإعلان عن الدعوى.

بيع 300 ألف طن خردة

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إنها ستبدأ فى تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وفى مقدمتها الأراضى والعنابر والخطوط المتوقفة وأطنان الخردة التى تزيد عن 300 ألف طن بخلاف خردة الزهر وتقدر قيمتها المتحفظة بحوالى 3 مليارات جنيه سيتم الاستفادة منها فى سداد مستحقات الكهرباء والغاز وشركة الكوك، وتمويل أى احتياجات أخرى لتعويم الشركة.

وجاء ذلك فى بيان لشركة الحديد والصلب المصرية، للبورصة اليوم الأحد، حول اجتماع الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالمهندس عبد العاطى صالح رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وقياداتها الفنية والإدارية، لمناقشة بدائل وفرص التطوير بالشركة فى ضوء التقرير الأولى لشركة تاتا ستيل، والذى جاء تحديثا للتقرير الصادر عام 2014، وكان أساسا فنيا للمناقصة التى تم إلغاؤها مؤخرا.

وأوضح البيان، أن دراسة شركة تاتا، أسفرت نتائجها عن تغير وضع خطوط الإنتاج بشركة الحديد والصلب عما كانت عليه وقت المناقصة، وأنه من الضرورى أن تعود الشركة لمستويات الإنتاج التى كانت عليها قبل عام 2014، كأساس مبدأى لتقدير جدوى وفرص واحتياجات أى تطوير لاحق، مضيفة ولذا فإن الشركة القابضة سوف تدعم الشركة فى توفير إمدادات الكوك المطلوبة للإنتاج بالطاقة القصوى المتاحة حاليا، وبالحد الأدنى من التكاليف التشغيلية بعد القيام بكافة أعمال التنظيف والتطوير الداخلى بجهود ذاتية، متابعة أن هناك شحنة فحم وصلت الموانئ بالفعل حجمها 33 ألف طن تكفى للتشغيل المستمر مدة 3 أشهر، وتم الاتفاق على شحنة تالية.

وأضاف أنه من المقرر مضاعفة الإنتاج الحالى مرة ونصف على الأقل بوصول الإنتاج إلى 420 ألف طن من المربعات سنويا، بتشغيل فرن 4 بطاقته القصوى دون توقف مع تشغيل غلاية 1 التى سيتم الانتهاء من تطويرها على يد شركة ميتبروم الروسية نهاية شهر أغسطس الجارى، ومن ثم يتم صيانة غلاية 3 حتى يمكن تشغيل فرن 3 الجاهز للإنتاج خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر على الأكثر، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يصدر التقرير النهائى بخصوص تجارب رفع تركيز خام الحديد بمناجم الشركة إلى 63% بعد 3 شهور وبتكنولوجيا حديثة بالتعاون مع إحدى الشركات الأوكرانية.