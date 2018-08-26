أبو ظبى تصدر أول شهادة رهن عقارى رقمية فى العالم

أصدرت بلدية مدينة أبو ظبي بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، وذلك ثمرة لنجاح المشروع المتكامل والشامل للتحول الرقمي للخدمات والذي تنفذه دائرة التخطيط العمراني والبلديات وفقاً لتوجيهات الحكومة .

وأكد سيف بدر القبيسي رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات، أهمية هذه الخطوة المتمثلة بإصدار بلدية مدينة أبو ظبي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، منوها بحرص البلدية على إنجاز التحول الرقمي بشكل متصاعد ومنهجي وإصدار شهادة الرهن العقاري الرقمية الأولى عالميا نتيجة لهذا الخط التطويري الشامل الذي تنتهجه دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

وأشار إلى أن إصدار هذه الشهادة يضع الإمارات في الصف الأمامي دون أي منازع كأول دولة في العالم تقدم خدمات رقمية متكاملة تتعلق بالرهن العقاري وبالرغم من حساسية هذه الخدمة إلا أن البلدية وفرت قاعدة متكاملة من الضمان والأمان التشغيلي لهذه الخدمة يجعلها في أعلى مستويات الموثوقية والضمان.

ومن جانبه أشار المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبو ظبي، أن تحقيق بلدية مدينة أبو ظبي هذا السبق والريادة يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها الإمارات من خلال مؤسساتها التي تشكل وحدة متناغمة ومتناسقة تسعى إلى تقديم الإمارات إلى العالم كمثال ونموذج عالمي فريد في التنمية والتطور .

ولفت إلى أن البلدية عززت نظام الرهن العقاري رقميا بمنظومة من الأمان والشفافية والسرية والضمان وذلك باستخدام أفضل البرامج الحمائية القادرة على حفظ سرية المعلومات وخصوصيتها وضمان عدم وقوعها في أي أيد أو طرف آخر، مشيراً إلى أن الدخول إلى نظام الرهن العقاري الرقمي يتطلب أولا الدخول في منصة "سمارت باس" والتسجيل في "سمارت هب" ومن ثم يمكن للأطراف المعنية الدخول إلى تطبيق النظام وإنجاز المعاملات باستخدام الهوية الشخصية والبصمة وذلك حرصا من البلدية على توفير مظلة من الأمن والأمان لمستخدمي هذا النظام العالمي في مجال الرهن العقاري .

وأضاف المنصوري أن البلدية نجحت حتى الآن باستقطاب ستة بنوك ومؤسسات مالية للانضمام إلى نظام الرهن العقاري الرقمي كشركاء ومزودي خدمة وهم: بنك المشرق، بنك أبوظبي الأول، مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي التجاري ووشركة أبوظبي للتمويل وبنك دبي الإسلامي، داعياً بقية البنوك ومؤسسات التمويل المالي إلى التسجيل في هذه المنصة ومد جسور التعاون والتكامل مع البلدية بهدف خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية التجارية والاقتصادية وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي وخصوصا على صعيد تنيشط ودفع السوق العقارية قدما ونماء.