video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 26 أغسطس 2018 04:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو ظبى تصدر أول شهادة رهن عقارى رقمية فى العالم

الأحد، 26 أغسطس 2018 03:34 م
أبو ظبى تصدر أول شهادة رهن عقارى رقمية فى العالم أبوظبي
دبى ميرفت رشاد
إضافة تعليق

 أصدرت بلدية مدينة أبو ظبي بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، وذلك ثمرة لنجاح المشروع المتكامل والشامل للتحول الرقمي للخدمات والذي تنفذه دائرة التخطيط العمراني والبلديات وفقاً لتوجيهات الحكومة .

وأكد سيف بدر القبيسي رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الإمارات، أهمية هذه الخطوة المتمثلة بإصدار بلدية مدينة أبو ظبي أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى العالم، منوها بحرص البلدية على إنجاز التحول الرقمي بشكل متصاعد ومنهجي وإصدار شهادة الرهن العقاري الرقمية الأولى عالميا نتيجة لهذا الخط التطويري الشامل الذي تنتهجه دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

وأشار إلى أن إصدار هذه الشهادة يضع الإمارات في الصف الأمامي دون أي منازع كأول دولة في العالم تقدم خدمات رقمية متكاملة تتعلق بالرهن العقاري وبالرغم من حساسية هذه الخدمة إلا أن البلدية وفرت قاعدة متكاملة من الضمان والأمان التشغيلي لهذه الخدمة يجعلها في أعلى مستويات الموثوقية والضمان.

ومن جانبه أشار المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبو ظبي، أن تحقيق بلدية مدينة أبو ظبي هذا السبق والريادة يأتي ضمن سلسلة النجاحات التي تحققها الإمارات من خلال مؤسساتها التي تشكل وحدة متناغمة ومتناسقة تسعى إلى تقديم الإمارات إلى العالم كمثال ونموذج عالمي فريد في التنمية والتطور .

ولفت إلى أن البلدية عززت نظام الرهن العقاري رقميا بمنظومة من الأمان والشفافية والسرية والضمان وذلك باستخدام أفضل البرامج الحمائية القادرة على حفظ سرية المعلومات وخصوصيتها وضمان عدم وقوعها في أي أيد أو طرف آخر، مشيراً إلى أن الدخول إلى نظام الرهن العقاري الرقمي يتطلب أولا الدخول في منصة "سمارت باس" والتسجيل في "سمارت هب" ومن ثم يمكن للأطراف المعنية الدخول إلى تطبيق النظام وإنجاز المعاملات باستخدام الهوية الشخصية والبصمة وذلك حرصا من البلدية على توفير مظلة من الأمن والأمان لمستخدمي هذا النظام العالمي في مجال الرهن العقاري .

وأضاف المنصوري أن البلدية نجحت حتى الآن باستقطاب ستة بنوك ومؤسسات مالية للانضمام إلى نظام الرهن العقاري الرقمي كشركاء ومزودي خدمة وهم: بنك المشرق، بنك أبوظبي الأول، مصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك أبو ظبي التجاري ووشركة أبوظبي للتمويل وبنك دبي الإسلامي، داعياً بقية البنوك ومؤسسات التمويل المالي إلى التسجيل في هذه المنصة ومد جسور التعاون والتكامل مع البلدية بهدف خدمة المجتمع ودفع عجلة التنمية التجارية والاقتصادية وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي وخصوصا على صعيد تنيشط ودفع السوق العقارية قدما ونماء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تشارك فى معرض بكين الدولى للكتاب

بعثة الحج الرسمية لدبى تتأكد من جاهزية الخيام ومستلزماتها فى المشاعر المقدسة

غرفة دبى تستعرض المزايا التنافسية للإمارة فى معرض المجوهرات الدولى بالهند

ابوظبى

اخبار الاقتصاد

البنوك

الرهن العقارى

تكنولوجيا

التحول الرقمى




لا تفوتك
فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

فيديو..اعترافات قاتل طفلية بالدقهلية: زوجتي تعايرني بعدم تحمل المسئولية

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

شلة معصوم وتفاصيل مخطط 31 أغسطس"الحلقة الثانية" .. قيادات الإخوان بأنقرة حددوا ساعة الصفر للتحرك على الأرض بالدعوة لمظاهرة واحتشاد ثم اعتصام بميدان التحرير .. مبادرة معصوم مرزوق تمت صياغتها بمكتب عزمى بشارة

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

فيديو.. ضيوف الرحمن يزحفون للمدينة المنورة.. أسر شهداء الجيش والشرطة يزرون قبر الرسول راجين من الله القصاص من قتلة أولادهم.. ارتفاع عدد الوفيات لـ48 حالة.. رئيس بعثة الحج: منظومة إقامة وتغذية جيدة لحجاجنا

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

صور.. بعثة كمبالا تصل القاهرة للقاء الأهلي بدورى الأبطال

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لو غرفة المعيشة صغيرة ماتقلقيش.. 5 نصائح سهلة هتساعدك تزودى مساحتها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة