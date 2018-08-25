7 أرقام عن اقتصاد الدعارة بتركيا.. 100 ألف بائعة هوى تحصلن 4 مليارات دولار

كتب حسن رمضان

مازالت الأقنعة التى يرتديها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تتساقط، فبعد إصداره قانون يسمح بترخيص بيوت الدعارة، والذى كشف عن تناقضات الديكتاتور العثمانى الذى طالما دعا لإحياء روح الدولة الاسلامية وتعاليمها.

واستعرض موقع " Dogrusu" التركى حجم وتأثير اقتصاديات الدعارة فى الدولة التركية.

1- طبقا للمادة 227 من قانون رقم 5237 ممارسة مهنة الدعارة مشروعه قانونا

2- تضم تركيا حوالى 15 ألف بيت دعارة مرخص

3- عدد العاملين بالدعارة 300 ألف شخص

4- تحتضن تركيا أكثر من 100 ألف بائعة هوى فى 55 مدينة

5- حجم الاستثمارات فى الدعارة 4 مليار دولار

6- تحتل إسطنبول المرتبة الاولى ضمن قائمة المدن التركية التى تحتوى على بيوت الدعارة

7- تحتل تركيا المركز العاشر فى تجارة الدعارة حول العالم