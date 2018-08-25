5 صور تاريخية للحج بين الماضى والحاضر لم تشاهدها من قبل

كتب هيثم سلامة

بين الماضى والحاضر، سخرت المملكة العربية جهودها لخدمة ضيوف الرحمن فى الحج، وسلطت دارة الملك عبد العزيز، الضوء على أبرز التطورات التى شهدتها خلال السنوات الأخيرة، التى أنشئت لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية.

1. رمى الجمرات

التقطت الصورة منذ أكثر من 30 عاماً لمشعر رمى الجمرات، والذى كان من تحديات للمملكة العربية السعودية التى شهدت تطويراً كبيراً، حيث تم إنشاء مشروع الجمرات بطاقة استيعابية 300 ألف حاج فى الساعة الواحدة، بتكلفة بلغت 4 مليارات ريال سعودى.





2. قوافل الحجاج.

تعود الصورة إلى عام 1908 ميلاديا، أى حوالى أكثر من 100 عاما، حيث قوافل الحجاج فى طريقهم إلى عرفات على ظهر الجمال عند مدخل وادى منى فى طريقهم إلى جبل عرفات، وفقا لدارة الملك عبد العزيز.





3. الحرم قبل وبعد 100 عام

يعود التاريخ بين الصورتين حوالى مائة عام، حيث صور المشاعر المقدسة فى مكة المكرمة بين الماضى والحاضر تقف شاهدة على النقلة التاريخية فى الخدمات التى تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام.





4. الحجاج قادمون من مكة إلى جدة.

يرجع تاريخ الصورة إلى أكثر من 100 عام، حيث يركب الحجيج الجمال قادمين من مدينة جدة على مكة لتأدية المناسك.

5. صورة نادرة تاريخية للملك عبد العزيز عند خروجة من المسجد الحرام.

من أوائل الصور التاريخية والنادرة لـلملك عبدالعزيز فى مكة المكرمة، بعد خروجه من المسجد الحرام.



