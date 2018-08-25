26 خدمة تقدمها البورصة للشركات منها تقسيم المواريث شرعيا

كتب هانى الحوتى

تهدف البورصة المصرية إلى أن تصبح السوق الرائدة فى الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا والتى تقدم أفضل المنتجات والحلول لكل الأطراف ذوى الصلة، وذلك من خلال تطوير سوق يتمتع بالجودة لخدمة عملائه المصريين والأجانب من خلال تقديم أعلى تكنولوجيا وتوفير أحدث المنتجات وتحقيق أسواق عادلة ذات شفافية وكفاءة عالية.

وتقدم قطاعات البورصة المصرية، عددا من الخدمات تصل إلى نحو 26 خدمة وتحصل مقابلها على رسوم، ونستعرض فى التقرير التالى أبرز تلك الخدمات ومقابل رسومها.

الخدمات التى يقدمها قطاع الشركات المقيدة

1- تقديم الاستشارات القانونية والفنية للشركات الراغبة فى القيد بالبورصة ومعاونة هذه الشركات فى كافة مراحل القيد بالبورصة.

2- تقديم الدعم الفنى للشركات المقيدة وذلك للمحافظة على استمرار قيدها وكذلك إثبات التغيرات فى رأس مالها أو فى بيانات قيدها.

3- التنسيق المبدئى مع الشركات الراغبة فى الطرح وتقديم المعونة الفنية والقانونية فى خطوات وإجراءات تنفيذ الطروحات بالبورصة.

4-إعداد شهادات القيد للشركات المقيدة.

5- إبداء الرأى والمشورة الفنية فى دراسات القيمة العادلة التى يعدها المستشار المالى للشركة قبل تقديمها للهيئة لاعتمادها.

6- تقديم المقترحات التى تساعد الشركات المقيدة على اختيار بدائل التمويل المناسبة.

الخدمات التى تقدمها إدارة نقل الملكية (خارج المقصورة)

7- التعاون مع شركات الوساطة المالية فنيًا وذلك لاستيفاء المتطلبات القانونية لتنفيذ العمليات على الأوراق المالية غير المقيدة.

8- إثبات تقسيم التركة فيما يخص الأسهم الموروثة، وتحديد نصيب كل مورث حسب الأنصبة الشرعية وفقًا لأحكام المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981

9- إصدار كافة أنواع الشهادات التى تخص عمليات خارج المقصورة

10- متابعة تنفيذ عمليات خارج المصورة والإعلان عنها

11- إثبات قيد نقل الملكية تنفيذًا للأحكام القضائية وتطبيقًا لأحكام المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981

12- التعاون مع شركات الوساطة فيما يخص استيفاء المتطلبات التشريعية للبيع الجبرى للأوراق المالية

خدمات تكنولوجيا المعلومات

13- تقديم الدعم الفنى لأنظمة التداول وتطوير ودعم الأنظمة المساعدة للشركات الأعضاء الخاصة بنشاط السمسرة، وجهات السوق المختلفة

14- تطوير وتشغيل أنظمة التداول الخاصة بالطروحات التداول خارج المقصورة

15- تقديم خدمات تطوير النظم والدعم الفنى للبنوك الأعضاء لنظام المتعاملون الرئيسيون (Primary Dialer)

16- تقديم خدمة الدعم الفنى للشركات المقيدة لنظام الإفصاح الإلكترونى ODS - Online Disclosure System

17- تقديم خدمة الدعم الفنى لشاشات التكويد بأمناء الحفظ

18- نشر بيانات التداول والأسعار والأخبار بصورة لحظية مع الهيئات الخارجية فيما يخص بيانات التداول كل فيما يخصه

19- إعداد النشرات الإلكترونية اليومية

الخدمات التى يقدمها قطاع العضوية

20- إخطار كافة الجهات الأعضاء بالقرارات الصادرة لهم من خلال نظام الإخطارات المتاح بنظام العضوية الإلكترونى

21- عقد دورات تدريبية بصفة دورية للجهات الأعضاء من أجل رفع درجات التوعية لديهم بكافة القواعد والضوابط والقرارات المستحدثة والمنظمة لعملهم.

22- إصدار النماذج والمطبوعات الخاصة بالأنشطة التى يتم ممارستها بسوق المال كدليل استرشادى للتيسير على الجهات الأعضاء.

23- تلقى وفحص ودراسة المقترحات الواردة من الجهات الأعضاء.

24- تلقى وفحص ودراسة الشكاوى الواردة من العاملين والمتعاملين بالجهات الأعضاء.

25- إصدار الشهادات الخاصة بالجهات الأعضاء والمطلوب استيفائها لجهات أخرى.

26- وضع خريطة تفاعلية تمكن زائرى الموقع الإلكترونى للبورصة من الوصول إلى كافة العناوين الخاصة بشركات السمسرة فى الأوراق المالية وفروعها.

مقابل خدمات البورصة

بالنسبة لتداول الشركات المقيدة تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.012 % (12 جنيه لكل 100 ألف جنيه) من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 5000 جنيه مصرى.

بالنسبة لتداول الشركات غير المقيدة تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.1% (1 جنيه لكل ألف جنيه) من قيمة كل عملية تداول وذلك من كل طرف على حدة بحد أقصى 50,000 جنيه مصرى.

بالنسبة لعمليات استبدال شهادات الإيداع الدولية تحصل البورصة على عمولة قدرها 0.025% (25 جنيه لكل ألف جنيه) من قيمة كل عملية استبدال، ويتم تحصيل هذه القيمة بالدولار الأمريكى.

فيما يخص تحصيل العمولة للعمليات بالدولار، يتم التحصيل بالدولار