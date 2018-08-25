وزير الأوقاف يخطب الجمعة القادمة بمسجد ناصر ببنها

كتب إسماعيل رفعت

يخطب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجمعة القادمة 31/8/2018م بمسجد ناصر ببنها ، ويجتمع بقيادات الدعوة بالمحافظة ، وتكون خطبة الجمعة بإذن الله تعالى حول موضوع "الميثاق الغليظ وضرورة الحفاظ عليه"، بمناسبة العيد القومى لمحافظة القليوبية.

وأكد وزير الأوقاف أن عقد النكاح ليس عقدًا عاديًّا، إنما هو ميثاق، وليس ميثاقا عاديًا، إنما هو ميثاق غليظ، حيث يقول الحق سبحانه: ”وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا”، أى أنه بعقد النكاح قد حصل لهن هذا الميثاق الذى يقضى بحسن العشرة والمعاملة، وفى موضع آخر أطلق القرآن الكريم على الزواج ”عُقْدَةَ النِّكَاحِ”, فهو أمر محكم شديد الإحكام ينبغى الحفاظ عليه , وعدم حل عقدته أو نقض ميثاقه إلا بحقه , وفى الضرورة القصوى التى يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية , حفاظًا على الأسرة وكيانها , والأبناء وحقوقهم , والمجتمع وتماسكه.