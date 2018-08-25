واشنطن تهدد بشن ضربة على سوريا إذا استخدم الرئيس بشار الأسلحة الكيماوية

أ ش أ

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن مستشار الرئيس الأمريكى للأمن القومى جون بولتون، حذر نظيره الروسى نيكولاى باتروشيف من أن الولايات المتحدة تستعد للرد على سوريا بقوة عسكرية أكبر من المرة الأخيرة إذا استخدم الرئيس السورى بشار الأسد الأسلحة الكيماوية.

وأضافت الصحيفة ـ على موقعها الإلكترونى اليوم ـ إن الولايات المتحدة تعتقد أن الأسد قام بتجميع واستخدام أسلحة كيميائية فى سعيه إلى استعادة السيطرة على إحدى المناطق المتبقية من البلاد التى يسيطر عليها المتمردون.

وتابعت " إن الرئيس ترامب شن منذ تنصيبه هجومين محدودين على سوريا نتيجة لظروف مماثلة لكن تحذير بولتون لروسيا كان أكثر تحديدًا من التحذيرات السابقة".

يذكر أن الولايات المتحدة وجهت عشرات الصواريخ المجنحة على أهداف سورية، استنادا إلى البيانات المأخوذة من شريط الفيديو الخاص بالخوذ البيضاء، والذى تبين بعد ذلك أنه مزيف، وضربت الولايات المتحدة سوريا بدعم من الدول الغربية، دون انتظار تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وتعد منظمة (الخوذ البيضاء) التطوعية نفسها منظمة غير حكومية وتهدف إلى حماية المدنيين السوريين، ويتهم الرئيس السورى بشار الأسد المنظمة بأنها على صلة بتنظيم القاعدة الإرهابي.