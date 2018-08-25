نيابة البدرشين تصرح بتشريح جثة عامل لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بالبدرشين بتشريح ودفن جثة عامل لقى مصرعه فى مشاجرة بين عائلته، وعائلة أخرى تربطهما خلافات سابقة، وطلبت تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح الجثة.

كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة، أن خلافات سابقة تجددت بين العائلتين بسبب معاكسة شاب من إحدى العائلتين لفتاة من العائلة الأخرى، وتطورت إلى التشاجر بالعصي والأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مقتله المجنى عليه.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع عدد من طرفى المشاجرة، بعدما وجهت لهم اتهامات التشاجر وحيازة أسلحة بيضاء، والبلطجة، والضرب المفضي إلى موت.