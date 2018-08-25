ننشر بيانات 4 جثث مجهولة بينها جثة طفل بمصلحة الطب الشرعى

كتب إبراهيم قاسم

تسلمت مصلحة الطب الشرعى، برئاسة الدكتور هشام عبد الحميد كبير الأطباء الشرعيين، خلال شهرى يوليو وأغسطس الجارى 3 جثث مجهولة لذكور وجثة واحدة لطفل حديث الولادة، والتى وصلت للمصلحة بقرار من النيابة العامة، وتم الانتهاء من تشريحها دون التوصل إلى هوية اصحابها لدفنهم.

وعثرت الأجهزة الأمنية خلال شهرى يوليو وأغسطس على 4 جثث مجهولة بينها جثة طفل، وبعرضها على النيابة العامة أمرت بتشريح الجثث وأخذ عينات اللازمة لإجراء تحليل الـ"DNA" لها، قبل دفنها فى مقابر الصدقة فى حال انتهاء المهلة القانونية لدفن الجثث المجهولة خاصة أن عدد الثلاجات التى تستخدم فى حفظ جثامين الموتى قليلة.

ونشرت مصلحة الطب الشرعى صور الجثث المجهولة الجديدة أول أمس على الموقع الإلكترونى الخاص بالمصلحة، وذلك حتى يتمكن ذوى تلك الجثث من التعرف عليها وإجراء تحليل الـ"DNA" لتأكد من صلة القرابة قبل استلام الجثة .

وتضمن بيانات الجثث المجهولة:

رقم القضية 3951 لسنة 2018 إدارى كرداسة وتضمنت بيانات الجثة أنها لذكر فى حوالى العقد السادس من العمر.



جثة مجهولة

رقم القضية 4518 لسنة 2018 إداري قصر النيل، وتضمنت بيانات الجثة أنها لذكر في حوالي العقد الرابع من العمر.

جثة مجهولة

رقم القضية 4641 لسنة 2018 إداري البدرشين، وتضمنت بيانات الجثة أنها لطفل ذكر

جثة طفل مجهولة

رقم القضية 4411 لسنة 2018 إداري الوراق وتضمنت بيانات الجثة أنها لذكر في حوالي العقد الخامس من العمر وطول الجثمان حوالي 178 سم وكان علي الجثة من الملابس تيشيرت أسود اللون وبنطال أسود اللون وشورت زيتي اللون وتيشيرت كت بيج اللون.