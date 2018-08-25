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"مياه سوهاج" تؤكد استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمليات الإدارية وخدمة العملاء

السبت، 25 أغسطس 2018 10:57 ص
"مياه سوهاج" تؤكد استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمليات الإدارية وخدمة العملاء اللواء مهندس محمد بدرى محمد رئيس مجلس الإدارة
كتب أحمد حسن
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صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بأن إدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بالشركة انتهت من إصدار برنامج يهدف لميكنة جميع العمليات الخاصة بالخزنة المالية بالشركة، واستخراج التقارير الخاصة بها، ومراجعتها، وتسهيل حساب المبالغ التى يتم إيداعها بالبنوك، وذلك فى إطار حرص الشركة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في جميع العمليات الإدارية بهدف توفير الوقت والجهد، وتنفيذ جميع المهام بدقة عالية.
 
وأضاف  بدرى، أنه تم أيضاً الانتهاء من برنامج مركز خدمة العملاء، والذى يضم جميع الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء، وكذا استقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها، والقيام بالعمليات الحسابية الخاصة بالمعاينات والمقايسات لتلافى الأخطاء البشرية، بجانب استخراج التقارير دون الحاجة إلى الرجوع للملفات الورقية.
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تركيب 50 جهاز (GPS) بسيارات الشركة المختلفة، وخاصة سيارات مياه الشرب، وسيارات الكلور، وسيارات الخدمات المتنقلة، وذلك بهدف فرض الرقابة، وضبط خطوط سير السيارات وتتبعها، ومنع سرقتها.
 
 
 

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