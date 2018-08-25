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السبت، 25 أغسطس 2018 06:44 م
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موسكو تحذر واشنطن من "خطوات طائشة" فى سوريا

السبت، 25 أغسطس 2018 06:38 م
موسكو تحذر واشنطن من "خطوات طائشة" فى سوريا سوريا - أرشيفية
موسكو (رويترز)
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ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن مسؤولا روسيا كبيرا حذر الولايات المتحدة اليوم السبت من مغبة اتخاذ أى خطوات "طائشة" فى سوريا.

وردا على مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون الذى تحدث عن رد فعل قوى محتمل لواشنطن فى حالة وقوع هجوم كيماوى أو بيولوجى على محافظة إدلب السورية، قال سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى "نحذر الأمريكيين وحلفاءهم من اتخاذ خطوات طائشة مجددا فى سوريا".

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله "نسمع إنذارات من واشنطن... وهذا لن يفتر عزمنا على مواصلة سياستنا الرامية للقضاء الكامل على مراكز الإرهاب فى سوريا وعودة هذا البلد إلى حياته الطبيعية".

وتعرضت إدلب، ملاذ للمدنيين والمعارضين النازحين من أنحاء أخرى فى سوريا وكذلك للإسلاميين المتشددين، لسلسلة من الضربات الجوية والقصف هذا الشهر فى مقدمة محتملة لهجوم شامل عليها من القوات الحكومية.

وقبل أيام قدمت روسيا مقترحات للسلطات التركية بشأن حل للوضع فى إدلب الواقعة فى شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا.

وتدعم تركيا بعض جماعات المعارضة المسلحة فى المنطقة وأقامت 12 موقعا للمراقبة العسكرية كما تسعى لدرء أى هجوم من قوات موالية للرئيس السورى بشار الأسد الذى تدعمه موسكو.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية السورى وليد المعلم موسكو فى نهاية الشهر الجارى.

 


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