موجز أخبار الـ6.. قوات الشرطة تتصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها نجاح قوات الشرطة فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش، إلى جانب تكليف رئيس الوزراء للحكومة بتوفير احتياجات بدء العام الدراسى الجديد وتذليل أى عقبات.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

رئيس الوزراء يكلف بتوفير احتياجات بدء العام الدراسى الجديد وتذليل أى عقبات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الجوانب المتعلقة بمختلف الاستعدادات الجارية للعام الدراسى الجديد 2018/2019، وتوصيل البنية الأساسية، وتطبيق المناهج الجديدة. وذلك بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزير التعليم لشئون المعلمين.

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الأمريكية، عن اعتراف مايكل كوهين، المحامى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالحصول على اتعاب سمسرة بقيمة 100 ألف دولار أمريكى لصفقة عقارية لصالح شركة يمتلكها أحد أعضاء العائلة القطرية المالكة.

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

قال عبد الجواد أبو كب، المتحدث باسم وزارة البيئة، أن الوزارة نجحت فى إنقاذ غزالة من جزار بمحافظة الإسكندرية، خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك عقب تلقى الوزارة بلاغات من المواطنين، بوجود غزالة مقيدة فى محل جزارة بالإسكندرية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بالتعاون مع الجهات المعنية، والأجهزة المحلية، لاتخاذ ما يلزم حيال الجزار.

500 عالم يمثلون 76 دولة يؤكدون على ضرورة تطوير آليات الخطاب الدينى

أكد المشاركون فى مؤتمر "مفهوم الرَّحمة والسَّعة فـى الإسلام" الذى نظمته رابطة العالم الإسلامى فى منى بمكة المكرمة- على ضرورة تطوير آليات ووسائل وأساليب الخطاب الدينى مع المحافظة على ثوابت الهوية، بما يراعى فوارق الزمان والمكان والأحوال، ويتلاءم مع راسخ الإسلام، ويعالـج مشكلات المجتمعات المعاصرة.

وزير النقل وسط الركاب فى قطار أبوقير من محطة مصر بالإسكندرية إلى سيدى جابر

استقل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إحدى عربات قطارات خط أبوقير فى المسافة من محطة مصر بالإسكندرية إلى محطة سيدي جابر، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وذلك خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

نجا طفل رضيع فيما غرق شقيقه الأكبر، وذلك بعدما ألقتهما الأم داخل ترعة بحر يوسف بعزبة الشيخ عيسى، التابعة لقرية صفط الخمار بمركز المنيا، بسبب خلافات مع زوجها.

حضرة المتهم أبى.. ابنة مؤسس شركة "آبل" تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها بوالدها

رغم الصورة الذهنية التى رسمها العالم لرجل الأعمال ومؤسس شركة آبل، ستيف جوبز، إلا أن ابنته ليزا طرحت كتاباً صادماً حول العديد من المواقف الصعبة عن علاقتهما المتوترة والجافة، والذى حمل اسم "Small Fry".

ننشر أول فيديو لطفلى الدقهلية لحظة اكتشاف جثتيهما

ننشر أول فيديو يكشف لحظة اكتشاف جثتى الطفلين محمد وريان بالدقهلية، وهى الجريمة التى شهدتها المحافظة مؤخرا، خاصة وأن التحريات الأمنية توصلت إلى أن الجانى هو والدهم.

صور.. أكبر سفينة ركاب تعبر قناة السويس فى أول رحلة لها لمصر بحمولة 930 راكبا

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة بأن حركة الملاحة بقناة السويس سجلت اليوم السبت، رقماً قياسيا فى أعداد وحمولات السفن العابرة، بعبور 49 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات 4.2 مليون طن. بلغ عدد السفن العابرة من الشمال 33 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن، فيما عبرت 16سفينة من الجنوب، بحمولة 1.3 مليون طن.

فيديو.. قوات الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش

نجحت قوات الشرطة صباح اليوم، السبت، فى التصدى للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش، رغم استخدامهم للأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف الأر بى جى، لكن قوات الأمن تصدت بقوة مما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر الإرهابية، وفرار باقى الأفراد.

عمليات "مجلس الوزراء" تعلن عدم رصد أى شكاوى خلال فترة عيد الأضحى

أعلنت غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم، السبت، تقريرها بشأن نتائج أعمالها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، التى تم تفعيلها تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتبارا من وقفة عرفات صباح الاثنين الموافق 20 أغسطس وحتى الجمعة الموافق 24 أغسطس، وذلك من أجل التعامل مع أى مواقف طارئة أو شكاوى خلال فترة العيد والتأكد من توافر جميع السلع بالأسواق.

مشرف ورئيس البعثة الطبية للحج يتفقدان العيادات.. وشوقى: استقبلت 73 ألف حالة

صرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، بأ الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية، والدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج، تفقدا العيادات الطبية المصرية، الموجودة بمقر إقامة الحجاج المصريين بمكة المكرمة، بإجمالى 34 عيادة، وذلك بعد عودتها إلى العمل عقب إنتهاء مناسك الحج.

النيابة تحبس والد طفلى الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيق بعد تمثيله الجريمة

أمر محمد الجداوى رئيس النيابة الكلية بالمنصورة، بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بحبس والد طفلى الدقهلية أربعة أيام على ذمة التحقيق.

طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .

397 من حجاج الجمعيات يغادرون للمدينة غدا.. وبدء العودة للوطن الإثنين

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مغادرة أول افواج الحج إلى المدينة المنورة سيكون غدا الأحد وذلك لحجاج المستوى الأول الذين لم يزوروا المدينة قبل المشاعر ويبلغ عددهم 397 حاجا، لافتة إلى أن البعثة أرسلت لجنة لاستلام غرف إقامة الحجاج والتأكد من تجهيزات الفنادق ومن المقرر إقامة الحجاج لمدة 4 ليال لكل فوج.

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

أكد بيان صادر عن النائب العام المستشار نبيل صادق، أن اللجنة الثلاثية المشكلة من كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي بقنا لمعاينة مكان وفاة سائحين بريطانيين بمدينة الغردقة وأجهزة التكييف انتهت فى تقريرها إلى سلامة جميع الأجهزة وعدم وجود تسريب غاز، أو أى غازات سامة أو ضارة.

الزمالك يرسل البطاقة الدولية لشيكابالا إلى أبولون اليونانى

أعلن نادى الزمالك إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" لنادى أبولون اليونانى، بعد الاتفاق على إعارة اللاعب لمدة موسم لناديه الجديد.

المنتخب الأولمبى يستدعى لاعب جنت البلجيكى قبل ودية روسيا

قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، استدعاء أحمد مصطفى المحترف بصفوف جنت البلجيكى، للانضمام إلى معسكر الفريق القادم قبل السفر إلى روسيا يوم 5 سبتمبر المقبل لملاقاة فريقها الأولمبى يوم 7 من الشهر نفسه.

كمبالا يصل القاهرة غداً استعداداً لمواجهة الأهلى بدورى أبطال أفريقيا

تصل بعثة فريق كمبالا سيتى الأوغندى القاهرة فى السابعة والنصف صباح غد، الأحد، لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

مان سيتي يفقد أول نقطتين أمام وولفرهامبتون بفضيحة تحكيمية.. فيديو

تعادل فريق مانشستر سيتى الإنجليزى أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الإنجليزى.

بسبب عزلتها.. قطر تطلب من إيران تنشيط خطوط الملاحة البحرية بينهما

وبحسب وكالة فارس الإيرانية قال المسئول الإيرانى إن قطر كانت قبل العقوبات، توفر بضائعها من الإمارات والسعودية، لكنها طلبت الآن زيادة الحركة الملاحية عبر الخطوط البحرية مع إيران لتعزيز التجارة بين البلدين.

المشروعات الصغيرة أمل التخلص من البطالة.. أكثر من 85 مليار جنيه تمويلات ميسرة من البنوك وجهاز التنمية منذ تولى السيسي.. وإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية لتوفير كافة المعلومات والخدمات اللازمة لتنمية المشروعات

رغم التباين فى تحديد النسبة الحقيقة لحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى، إذ تدور الترجيحات بين نسبة 60 إلى 80% من الاقتصاد، إلا أن الجميع اتفق على أن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة باعتبارها أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انطلاقا من مساهمتها ومعالجة مشكلة بطالة الشباب ورفع وتيرة التشغيل فى القطاع الخاص ودعم الأنشطة الاقتصادية.

رامى عياش لـ"اليوم السابع": أكره التصنيف ولا أجامل فى شغلى.. ألبومى المقبل تحدٍ جديد.. مصر وقفت بجوارى وكان لازم أرد الجميل.. طول عمرى بصرف على شغلى لو ميزانية الإنتاج غير مرضية.. وانتظرونى فى دراما رمضان 2019

احتفل النجم اللبنانى رامى عياش بتعاقده مع المنتج محسن جابر من خلال ألبومه الجديد، الذى سيرى النور فى أول تعاون يجمعهما، حيث أكد رامى خلال الاحتفال بالتعاقد أنه تعاون مع جابر دون أن ينظر إلى محتوى العقود، وذلك لأنه يعى جيدا أنه مع منتج له سمعته واسمه.

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

تواصل قوات الشرطة صنع البطولات أمام محاولات الإرهاب الأسود البائسة فى محاولة فاشلة لكسر عزيمة أبطالنا على الحدود، وضمن سلسلة النجاحات فى التصدى لغشم الجماعات الخارجة على القانون، تمكنت قوات الشرطة صباح اليوم، السبت، فى التصدى للمجموعة الإرهابية، التى هاجمت الكمين الأمنى بالطريق الساحلى لمدينة العريش.

فيديو.. بعد نشر "اليوم السابع" قصة ابتكاره.. الحكومة تتبنى مشروع الطالب صاحب "أبليكشن" تدوير المخلفات.. أبانوب: وزير التنمية المحلية ناقشنى فى الفكرة بحضور خبير ونالت الإعجاب.. ويؤكد: سنتعاقد خلال أيام للتطبيق

بدأت الحكومة فى تبنى المبتكرين أصحاب الأفكار الابتكارية التى تهدف خدمة المجتمع، حيث كان أخر ذلك استقبال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الطالب أبانوب منتصر روضلف، والذى نشر"اليوم السابع" القصة الكاملة لحصوله على المركز الأول فى مسابقة العلوم الآسيوية 2018، والتى عقدت فى دولة إندونيسيا مطلع شهر أغسطس الجارى وذلك عن مشروع ATW لإعادة تدوير المخلفات.

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

شهدت قضية مقتل طفلى الدقهلية على يد أبيهما، تفاصيل جديدة، فكت طلاسم تلك القضية البشعة التى كانت حديث الشارع مؤخرا.

بعد تقنين الدعارة وإتاحة المقامرة.. نظام أردوغان يصدر قانونا يسمح بـ"غسيل الأموال".. الديكتاتور يحلل المحرمات من أجل إنقاذ اقتصاده المنهار.. ويفتح المجال أمام أموال الإرهاب والجنس والمخدرات لتوفير موارد البلاد

بعد تقنين "بيوت الدعارة" لإنعاش خزينة الدولة بالاتجار بالنساء، وتعديل قوانين "المقامرة" وإلغاء العراقيل أمام الرهانات فى تركيا فى إطار مساع الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان، لإنعاش اقتصاد بلاده المنهار بسبب سياسته الفاشلة، فتحت الحكومة التركية الأبواب على مصرعيها أمام "غسيل الأموال" باعترافها بإمكانية اختلاف أسماء صاحب الحساب والوارد ذكره فى الحوالات النقدية.

رئيس جمهورية فيتنام يصل إلى الأقصر لبدء جولة سياحية تستغرق يوما واحدا

وصل إلى مطار مدينة الأقصر الدولى اليوم السبت، رئيس جمهورية فيتنام تران داى كوانج ؛ لبدء جولة سياحية وسط إجراءات أمنية مكثفة وذلك على هامش زيارته لمصر تلبية لدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.