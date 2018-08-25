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السبت، 25 أغسطس 2018 05:34 م
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ملك كمبوديا يصدر عفوا عن مشرع سابق تابع للمعارضة

السبت، 25 أغسطس 2018 04:16 م
ملك كمبوديا يصدر عفوا عن مشرع سابق تابع للمعارضة نورودوم سيهامونى ملك كمبوديا
أ ش أ
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أصدر ملك كمبوديا نورودوم سيهامونى،  اليوم السبت، عفوا عن المشرع السابق التابع للمعارضة "أوم سام أن"، الذى كان يعارض ترسيم الحدود مع فيتنام المجاورة.

وقال ملك كمبوديا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - "إنه تم منح "سام أن" العفو عن فترة سجنه بناء على طلب من رئيس الوزراء هون سين".

يشار إلى أن سام أن، وهو عضو فى حزب "الإنقاذ الوطنى الكمبودي" المعارض المنحل، صدر ضده حكم بالسجن لمدة عامين ونصف فى شهر أكتوبر عام 2016 لاتهامه بكتابة تعليقات على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بشأن موضوع ترسيم الحدود مع فيتنام، والتى من شأنها إحداث الفوضى فى المجتمع.


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