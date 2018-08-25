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السبت، 25 أغسطس 2018 03:23 م
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مقتل 18 مسلحا فى هجمات للقوات الجوية الأفغانية شرق البلاد

السبت، 25 أغسطس 2018 03:16 م
مقتل 18 مسلحا فى هجمات للقوات الجوية الأفغانية شرق البلاد قوات الجيش الأفغانى
أ ش أ
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شنت القوات الجوية الأفغانية ضربات جوية كجزء من عملياتها الجارية فى إقليم غازنى ؛ مما أسفر عن مقتل 18 مسلحا.

ونقلت وكالة أنباء /خامة برس/ الأفغانية اليوم السبت عن بيان للفيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغانى القول : إن العمليات الجوية تم شنها تحت إمرة قائد الفيلق الجنرال دادان لاوانج.

وأضاف الفيلق : أنه تم تدمير ناقلة جنود مصفحة من طراز (هامفي) كانت استولت عليها حركة طالبان المسلحة إلى جانب تدمير بعض الأسلحة والذخائر.

ويعتبر إقليم غازنى من الأقاليم المضطربة نسبيا حيث يشن المسلحون التابعون لطالبان وغيرها من الجماعات المسلحة هجمات بصورة نشطة فى بعض المناطق التابعة للإقليم.

جدير بالذكر أن مسلحى طالبان شنوا هجوما منسقا على مدينة غازنى التابعة للإقليم الأفغانى فى وقت مبكر من الشهر الجاري؛ مما تسبب فى اندلاع اشتباكات عنيفة استمرت لعدة أيام قبل طرد المسلحين من المدينة.


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