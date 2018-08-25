video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 25 أغسطس 2018 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مركز الأزهر للفتوى يصدر تقريرا بإنجازاته خلال موسم الحج 1439 هجريا

السبت، 25 أغسطس 2018 10:44 م
مركز الأزهر للفتوى يصدر تقريرا بإنجازاته خلال موسم الحج 1439 هجريا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تقرير اعماله خلال موسم الحج 1439هـ 2018م،وذكر التقرير ان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يؤتِي ثمار مشاركاته الفاعلة في موسم الحج لهذا العام من خلال نشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، والتعريف بفضل الأشهر الحرم والأيام المباركة ومواسم الخيرات، وتبسيط المعلومات والمناسك لتصل إلى الفئات المختلفة في المجتمع، وعامة المسلمين، وقد ظهر ما حققه المركز من صدى واسع من خلال الأعمال التالية:-
 
أوّلًا : المشاركات الإعلامية والميدانية:
 
شارك المركز إعلاميًا وميدانيًا في توعية الحجيج بأعمال ومناسك الحج، ومن ذلك:
 
1- مشاركة أعضاء المركز في توزيع كتاب دليل الحج والعمرة على الحجاج في مطار القاهرة مع الرد على تساؤلاتهم المختلفة والتي جاء معظمها حول كيفية آداء المناسك.
2- مشاركة أعضاء المركز في عقد ندوة بموقع "مصراوي" لتعليم مناسك الحج لفوج الحج بالموقع، وتم تصوير الندوة ونشرها لتعم الفائدة.
3- مشاركة المركز في عقد عدد من حلقات البث المباشر للتعريف بمناسك الحج والرد على ما يشغل الأذهان من فتاوى 
 
ثانيًا: الرد على الفتاوى:
 
قام المركز من خلال وحداته المختلفة الفتاوى الهاتفية ورسائل الفيس بوك والتطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني بالرد على ما يجاوز (5000) الخمسة آلاف فتوى، وجاءت أغلب التساؤلات حول مناسك الحج، وعشر ذي الحجة والأضحية.
 
ثالثًا: إصدارات المركز:
 
1- قام المركز بإصدار كتاب "دليل الحج والعمرة"، وهو كتيب يتناول كل ما يحتاجه الحاج والمعتمر بأسلوب سهل مبسط، ولا يخلو من صور توضيحية للمناسك، وفتاوى للمستجدات والنوازل.
 
2- تم إصدار دليل المضحي، وهو كتيب يحوى كل ما يهم المضحي، ومزود بفتاوى متعلقة بالأضحية، والصور التوضيحية.
 
3- قام المركز بإصدار مجموعة من الفيديوهات بتقنية إنفوجرافيك توضح أعمال الحج بأسلوب سهل مبسط.
 
4- تم إصدار فيديو بعنوان "كل ما تود معرفته عن الأضحية" ويشتمل على معلومات عن الأضحية بتقنية إنفوجرافيك لتيسير وصول المعلومة للمشاهد.
 
5-إصدار سلسلة "يسألون والنّبيُّ يجيب" وهي سلسلة محكمة نجيب من خلالها على جميع الأسئلة في فقه العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها من المسائل من خلال هدي سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم وقد بدأناها في موسم حج هذا العام 1439هـ - 2018م 
ويمكن تحميل ومشاهدة إصدارات المركز  من خلال الرابط التالي http://www.azhar.eg/fatwacenter
 
رابعًا: الحملات التوعوية:
 
قام المركز بعمل مجموعة من الحملات التوعوية تستهدف إثراء الجانب المعرفي للمجتمع بفضل الأشهر الحرم وعشر ذي الحجة وأعمال الحج والعمرة والأضحية وغيرها، وذلك من خلال الحملات الآتية:-
#منها_أربعة_حرم
#يسألون_والنبي_يجيب
#في_رحاب_حجة_الوداع
#المشاهد_المقدسة
#أفضل_أيام_الدنيا
#أعمال_لها_ثواب_الحج_والعمرة
#من_فقه_الأضحية
#من_أحكام_الحج
#دروس_من_خطبة_الوداع
#عرفات_الله
#سنن_وآداب_عيد_الأضحى
 
كما كثفت وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جهودها في هذه الأيام المباركة، للم شمل الأسر وتقريب وجهات النظر، وعودة التآلف والمحبة  للبيوت لا سيما في أفضل أيام الدنيًا، وقبل حلول عيد الأضحى المبارك.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأزهر تقدم 75 منحة سنوية للطلاب الأفغان للدراسة فى مختلف المراحل التعليمية

الازهر الشريف

وحدة لم الشمل

عيد الاضحى المبارك

خطبة الوداع




لا تفوتك
أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

أم تلقى بطفليها فى بحر يوسف بالمنيا بسبب الخلافات الزوجية ومصرع أحدهما

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

المحامى السابق لترامب يعترف بتقاضى 100 ألف دولار من عضو بالعائلة المالكة بقطر

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

صور.. الشرطة تنجح فى التصدى لمجموعة إرهابية هاجمت كمينا أمنيا بالعريش.. أفراد الأمن واجهوا قذائف الأر بى جى فى محاولة اقتحام الكمين الساحلى.. مقتل 4 عناصر إرهابية وضبط كاميرا لتصوير العملية و3 أحزمة ناسفة

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

تفاصيل جديدة بقضية مقتل طفلى الدقهلية.. الأب يعترف بارتكاب الجريمة والنيابة تحبسه 4 أيام.. كاميرات "بنزينة" تكشف خط سيره قبل ارتكاب الواقعة.. وتتبع هاتفه ينفى ذهابه للملاهى.. والتحريات:كان يقرأ كتبا لتحضير الجن

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

بيان للنائب العام:معاينة موقع وفاة سائحين بالغردقة تؤكد عدم وجود تسريب غاز

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

وزارة البيئة تنجح فى إنقاذ غزالة من محل جزارة بالإسكندرية خلال إجازة العيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة