مركز الأزهر للفتوى يصدر تقريرا بإنجازاته خلال موسم الحج 1439 هجريا

كتب لؤى على

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تقرير اعماله خلال موسم الحج 1439هـ 2018م،وذكر التقرير ان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يؤتِي ثمار مشاركاته الفاعلة في موسم الحج لهذا العام من خلال نشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، والتعريف بفضل الأشهر الحرم والأيام المباركة ومواسم الخيرات، وتبسيط المعلومات والمناسك لتصل إلى الفئات المختلفة في المجتمع، وعامة المسلمين، وقد ظهر ما حققه المركز من صدى واسع من خلال الأعمال التالية:-

أوّلًا : المشاركات الإعلامية والميدانية:

شارك المركز إعلاميًا وميدانيًا في توعية الحجيج بأعمال ومناسك الحج، ومن ذلك:

1- مشاركة أعضاء المركز في توزيع كتاب دليل الحج والعمرة على الحجاج في مطار القاهرة مع الرد على تساؤلاتهم المختلفة والتي جاء معظمها حول كيفية آداء المناسك.

2- مشاركة أعضاء المركز في عقد ندوة بموقع "مصراوي" لتعليم مناسك الحج لفوج الحج بالموقع، وتم تصوير الندوة ونشرها لتعم الفائدة.

3- مشاركة المركز في عقد عدد من حلقات البث المباشر للتعريف بمناسك الحج والرد على ما يشغل الأذهان من فتاوى

ثانيًا: الرد على الفتاوى:

قام المركز من خلال وحداته المختلفة الفتاوى الهاتفية ورسائل الفيس بوك والتطبيق الهاتفي والموقع الإلكتروني بالرد على ما يجاوز (5000) الخمسة آلاف فتوى، وجاءت أغلب التساؤلات حول مناسك الحج، وعشر ذي الحجة والأضحية.

ثالثًا: إصدارات المركز:

1- قام المركز بإصدار كتاب "دليل الحج والعمرة"، وهو كتيب يتناول كل ما يحتاجه الحاج والمعتمر بأسلوب سهل مبسط، ولا يخلو من صور توضيحية للمناسك، وفتاوى للمستجدات والنوازل.

2- تم إصدار دليل المضحي، وهو كتيب يحوى كل ما يهم المضحي، ومزود بفتاوى متعلقة بالأضحية، والصور التوضيحية.

3- قام المركز بإصدار مجموعة من الفيديوهات بتقنية إنفوجرافيك توضح أعمال الحج بأسلوب سهل مبسط.

4- تم إصدار فيديو بعنوان "كل ما تود معرفته عن الأضحية" ويشتمل على معلومات عن الأضحية بتقنية إنفوجرافيك لتيسير وصول المعلومة للمشاهد.

5-إصدار سلسلة "يسألون والنّبيُّ يجيب" وهي سلسلة محكمة نجيب من خلالها على جميع الأسئلة في فقه العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها من المسائل من خلال هدي سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم وقد بدأناها في موسم حج هذا العام 1439هـ - 2018م

ويمكن تحميل ومشاهدة إصدارات المركز من خلال الرابط التالي http://www.azhar.eg/fatwacenter

رابعًا: الحملات التوعوية:

قام المركز بعمل مجموعة من الحملات التوعوية تستهدف إثراء الجانب المعرفي للمجتمع بفضل الأشهر الحرم وعشر ذي الحجة وأعمال الحج والعمرة والأضحية وغيرها، وذلك من خلال الحملات الآتية:-

#منها_أربعة_حرم

#يسألون_والنبي_يجيب

#في_رحاب_حجة_الوداع

#المشاهد_المقدسة

#أفضل_أيام_الدنيا

#أعمال_لها_ثواب_الحج_والعمرة

#من_فقه_الأضحية

#من_أحكام_الحج

#دروس_من_خطبة_الوداع

#عرفات_الله

#سنن_وآداب_عيد_الأضحى

كما كثفت وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جهودها في هذه الأيام المباركة، للم شمل الأسر وتقريب وجهات النظر، وعودة التآلف والمحبة للبيوت لا سيما في أفضل أيام الدنيًا، وقبل حلول عيد الأضحى المبارك.