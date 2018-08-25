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مدير معهد ناصر يعلن انتهاء علاج 2000 مريض بقوائم الانتظار خلال شهرين

السبت، 25 أغسطس 2018 11:26 ص
مدير معهد ناصر يعلن انتهاء علاج 2000 مريض بقوائم الانتظار خلال شهرين الدكتور أيمن خلاف استشارى الجراحة والقائم بمدير معهد ناصر
كتب محمد شرقاوى
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قال الدكتور أيمن خلاف، استشارى الجراحة والقائم بمدير معهد ناصر، إنه بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء قوائم الانتظار، وعلى الفور تم توفير كافة المستلزمات الطبية واستدعاء المرضى، وعمل غرفة خاصة للعمليات، وتم الانتهاء من 1300 مريض، ويتبقى 500 حالة جراحة قلب، و200 حالة جراحة مفاصل وسيتم بإنهاء قوائم الانتظار بالمعهد خلال شهرين مضيفا أن المعهد كان لدية قائمة انتظار وصلت إلى 2000 مريض.  

 

 

وأضاف خلاف، خلال حواره لفضائية "صدى البلد"، أن كان فى المعهد قائمة انتظار 450 مريض جراحة مفاصل تم توزيع 250 مريضا على مستشفيات أخرى، و200 مريض بالمعهد تم الانتهاء من 160 مريضا ويتبقى 40 مريضا ينتهى المعهد من جراحة المرضى خلال شهر، مضيفا أنه يتم اختيار المريض على حسب التشخيص وخطورة العملية.

 

وأشار مدير معهد ناصر، إلى أن المعهد كان لديه قائمة انتظار لجراحات القلب المتوح 1133 حالة قلب وتم الانتهاء من 660 حالة، مضيفا أن المعهد يجرى يوميا من 8 لـ10 حالات عمليات قلب مفتوح فى اليوم، مؤكدًا على أن تكلفة العمليات على نفقة الدولة ولا يتكلف المريض أى شيء، ولكن العمليات مكلفة لو فى حالة العلاج الشخصى فمثلا تكلفة عملية علاج القلب المفتوح 15 ألف جنيه، وعملية جراحة المخ 11 ألف جنيه.

 

وأوضح خلاف، أن أبرز المشاكل الطبية هى توفير المستلزمات الطبية، والوزيرة الدكتورة هالة زايد وفرت جميع المستلزمات طبية والتى أدت إلى إنهاء قوائم الانتظار فى أسرع وقت، مضيفا أن هناك جمعيات أهلية تقدم خدمات مالية ومستلزمات طبية للمعهد تسهل فى الانتهاء من قوائم، مشيرًا إلى أن المعهد يقوم بإجراء عمليات لأكثر من 500 حالة سنويا، مضيفا أن هناك أكثر من 800 استشارى يعملون بجميع التخصصات الطبية بالمعهد.


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